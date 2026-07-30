HÜDA PAR Milletvekili 'Karma eğitime ilişkin kanun teklifimiz yasalaştırılmalı!'

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, karma eğitime ilişkin Meclis Başkanlığına sundukları ve kamuoyundan güçlü destek gören kanun teklifinin en kısa sürede TBMM gündemine alınarak yasalaştırılması çağrısında bulundu.

“Eğitim sistemini toplumun ihtiyaçları, değerleri ve beklentileriyle daha uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyoruz”

Türkiye’de karma eğitim uygulamasının tartışılmasının bile bazı ideolojik çevreler tarafından yıllardır adeta bir rejim meselesi gibi sunulduğuna dikkat çeken Demir, “Bu meseleyi TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle halkımızın gündemine taşıdık. Kanun teklifimiz ile eğitimi ideolojik kalıplardan kurtararak ailelerin tercih hakkını güçlendirmeyi ve eğitim sistemini toplumun ihtiyaçları, değerleri ve beklentileriyle daha uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“Zorunlu karma eğitim de bu çerçevede özgürce tartışılmalı”

Hiçbir eğitim modelinin eleştiriden muaf olmadığının altını çizen Demir, “Bilimsel veriler, pedagojik değerlendirmeler ve toplumun talepleri doğrultusunda her uygulama yeniden gözden geçirilebilir. Zorunlu karma eğitim de bu çerçevede özgürce tartışılmalı; farklı eğitim modellerinin önü açılabilmelidir.” ifadelerini kullandı.