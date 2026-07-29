Silvan'dan yetkili makamlara çağrı: 'Facia yaşanmadan önlem alın!'

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'nde aralık ayında yaşanan heyelan sonrası çöken yol, Silvan, Kulp, Hazro ve Lice ilçelerini birbirine bağlayan önemli bir grup yolu olmakla beraber Boyunlu ilk ve ortaokul binalarına sadece 150 metre mesafede.

Aylardır istinat duvarı yapılamayan yol hem güzergahı kullanan araçlar hem de önceki dönem olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin kullanacağı aktif yollardan biri.

Silvan ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Boyunlu Mahallesi'nde aralık ayında yoğun yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Silvan, Kulp, Hazro ve Lice ilçelerini birbirine bağlayan grup yolunda çöküntüler oluştu; yol bir hafta boyunca ulaşıma kapatıldı.

Boyunlu ilk ve ortaokuluna sadece 150 metre mesafede yaşanan çöküntü, başta okul öğrencileri ve onları çevre mahallelerden taşıyan servis araçları olmak üzere bölge halkı açısından önemli riskler barındırıyor.

"Durumu bildirmemize rağmen bugüne kadar belediyeden bir açıklama gelmedi"

Konuya tepki gösteren Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Kamiloğlu "Defalarca muhtarlığa durumu bildirdik. Muhtarlar da ilgili yerlere iletti ancak ne yazık ki belediyeden bugüne kadar gelip 'Yapacağız.' ya da 'Yapmayacağız.' şeklinde herhangi bir açıklama yapılmadı." dedi.

Bozulan yollardan dolayı araçların ciddi hasarlar gördüğünü ifade eden Kamiloğlu "Buradan Silvan'a gidiyoruz, ertesi gün sanayiye gitmek zorunda kalıyoruz. Bu yol nedeniyle araçlarımız sürekli zarar görüyor, lastikler patlıyor. Vatandaş sıfır lastik taktırıyor, ertesi gün yeniden lastik almak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Burası okul önü ve öğrenciler açısından ciddi tehlike oluşturmakta"

Çöküntü alanının yapımına dair bazı iddiaları paylaşan Kamiloğlu, şunları söyledi:

"Buranın ihalesinin yapıldığı söyleniyor ancak bugüne kadar gelen, soran olmadı. Biz şu anda gerçekten çok mağdur durumdayız. Burası okulun önüdür ve bu çökmenin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Yağmur yağdığı zaman zaten durum daha da kötü oluyor. Bir iki kez mıcır döküp gittiler ama kısa süre sonra yine çöküyor. Bu sorunun geçici çözümlerle değil, istinat (beton) duvarı yapılarak kalıcı şekilde çözülmesi şarttır. Bir an önce yapılması gerekiyor. Burada Allah korusun, bazen yirmiye yakın öğrenci bu heyelanın altında kalabilir ya da yanına düşebilir. Burası okulun kapısının hemen önündedir ve öğrenciler açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır."

"Dört ilçeyi birbirine bağlayan bir yola ne yazık ki gereken önem verilmiyor"

Mahalle ziyaretleri kapsamında çevre sakinleriyle bir araya geldiği Barındı Mahallesi'nde söz konusu yol sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Silvan İlçe Başkanı Adnan Balyen, aylardır ihmal edilen yolun yapımı için yetkili makamları sorumluluk almaya davet etti.

Balyen "Bu yol, Silvan, Kulp, Hazro ve Lice ilçelerini birbirine bağlayan önemli bir grup yoludur. Bu güzergâh üzerinde onlarca mahalle, okul ve aynı zamanda baraj yolu bulunmaktadır. İleride de görüldüğü gibi bu yol daha önce yağışlar nedeniyle çökmüştü. O dönemde yol yaklaşık bir hafta ulaşıma kapalı kaldı. Böylesine önemli, onlarca mahalleyi ve dört ilçeyi birbirine bağlayan bu yola ne yazık ki gereken önem verilmiyor, bakım ve onarımı yapılmıyor." şeklinde konuştu.

"Öğrenciler büyük bir kazayla karşı karşıya kalabilir"

Söz konusu yolun oluşturduğu tehlikelere dikkat çeken Balyen "Biz Silvan'dan buraya kadar geldik. Gördüğümüz kadarıyla yolun neredeyse her tarafı bozulmuş ve çukurlarla dolu. Burası aynı zamanda okulun da yakınında bulunuyor. Karşı taraftan okula öğrenci taşıyan bir minibüsün her an uçuruma yuvarlanma riski var. Allah muhafaza, öğrenciler büyük bir kazayla karşı karşıya kalabilir." diye belirtti.

İlgili makamlara çağrıda bulunan Balyen, şunları söyledi:

"Bu nedenle belediyeye ve Büyükşehir Belediyesine çağrımızdır: Bu milleti, bu halkı, dört ilçeyi ve bu yolu kullanan onlarca mahalleyi yaşadıkları bu sıkıntıdan kurtarın. Ne yazık ki belediye ve Büyükşehir Belediyesi yaklaşık üç yıldır Silvan'a ve bu yollara gerekli ilgiyi göstermiyor. Mahallelere yönelik kayda değer bir çalışma yapılmadı. Özellikle yolların büyük bölümü bozulmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Yetkililerin bir an önce bölgeye gelerek bu yolları onarmalarını bekliyoruz."

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