Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Türk'ü yok sayan girişimler başarıya ulaşamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü anarak, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin garantörlük hakkı çerçevesinde gerçekleştirdiği harekatla Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulmün sona erdirildiğini ve Ada'da barış ile istikrarın tesisine öncülük edildiğini söyledi.

"Hiçbir girişim başarıya ulaşamaz"

Kıbrıs meselesinin yalnızca teknik bir yönetim paylaşımı tartışması olmadığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkûm etmeyi amaçlayan çözüm önerilerinin geçmişte sonuç vermediğini belirterek, Ada'da kalıcı barışın ancak adil ve sürdürülebilir bir çözümle mümkün olacağını vurguladı.

Türkiye'den kararlı duruş

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmeye çalışan girişimlere karşı dikkatli olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Eski acıların yeniden yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

KKTC'ye deniz altından doğal gaz hattı

Erdoğan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini belirterek, geçmişte hayata geçirilen su temin projesinin ardından yeni dönemde deniz altından doğal gaz hattı başta olmak üzere önemli projelerin de hayata geçirileceğini açıkladı.