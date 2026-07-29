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Gündem MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!
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MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!

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MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu.

Masterchef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

ÜNLÜ ŞEF HAYATINI KAYBETTİ

MasterChef Türkiye programında 2021 yılında birinci olan Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Ünlü şef, İstanbul Kilyos'taki evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ölüm nedeni henüz netleşmezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

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