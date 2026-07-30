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Yerel Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Yerel

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

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Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yalnızca Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yalnızca Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Kumluca'da dün saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, Yazır ve Belen mahallelerini etkiledi. Olimpos Antik Kenti ve turizm tesislerinin bulunduğu Adrasan bölgesindeki yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Uçak ve helikopterlerin yanı sıra kara ekiplerinin uzun uğraş verdiği yangın, dün gece kısmen, bu sabah saatlerinde ise tamamen kontrol altına alındı. Yangından nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgedeki elektrik ve iletişim kesintilerinin sürdüğü belirtildi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 50 hektar alanın yandığı tahmin ediliyor. 15 ev yangından zarar gördü. Yangının etkili olduğu alan ve zararı hasar tespit çalışmalarından sonra kesinlik kazanacak" dedi.

Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi'nde dün gece çıkan orman yangını da sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yakınındaki ormanda çıkan yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaş Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını da ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

 

VALİ ŞAHİN: SADECE SAPADERE'DE YANGIN DEVAM EDİYOR

Alanya Sapadere mevkisinde devam eden orman yangınının yaşandığı bölgeye giden Antalya Valisi Hulusi Hulusi Şahin, yangınların son durumuyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, salı sabahından itibaren toplam 30'un üzerinde yangın olduğunu belirterek, "Bunların 9'u orman yangını niteliğindeydi, diğerleri örtü vs şeklindeydi. Bizim açımızdan Kaş, Kumluca şu an itibarıyla söndürülmüş durumda, kontrol altında. Sadece Alanya Sapadere'de yangın devam ediyor. Diğerleri söndürüldü ya da kontrol altında" dedi.

Sapadere bölgesinde 4 mahallede 45 haneyi tahliye ettiklerini dile getiren Vali Şahin, "Şu anda yangın devam ediyor, çok aşırı rüzgar var orada, hasar tespiti yapabilmiş değiliz. Kumluca'da 10 civarında ev hasar gördü. Alanya'daki yangına yoğun şekilde müdahale ediliyor. Ama geceye göre daha iyi, gece çok sert rüzgar vardı, fırtına seviyesinde. İnsanı götürecek kadar, arabaları sallayacak kadar, çok yüksek rüzgar vardı. Buna rağmen büyük fedakarlıkla arkadaşlarımız yangını azaltıyor. İyi gidiyoruz, yeni bir olumsuzluk olmazsa inşallah burayı da kısa zamanda çözeceğiz" diye konuştu. (DHA)

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