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Gündem Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?
Gündem

Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Sözcü, Cumhuriyet, BirGün ve Karar gazetelerinin Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Ankara ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalara ilişkin kullandığı haber dilini sert sözlerle eleştirdi. Karahasanoğlu, söz konusu gazetelerin Türkiye'nin çıkarlarını gözetmeyen bir yayın çizgisi izlediğini yazdı.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Karar kimden yana?" başlıklı köşe yazısında, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Ankara ziyareti sırasında yaşanan gelişmelerin bazı basın kuruluşları tarafından farklı bir dille aktarıldığını yazdı.

Karahasanoğlu, daha önce Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı davası üzerinden Türkiye aleyhine atılan manşetleri hatırlatarak, aynı gazetelerin bu kez de Ankara'da imzalanan anlaşmaları "kriz" ve "gerilim" ifadeleriyle haberleştirdiğini belirtti.

"Türkiye'nin kazancını gölgelemeye çalışıyorlar"

Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi arasında gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke açısından önemli sonuçlar doğurduğunu yazdı. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi ve enerji alanındaki iş birliklerinin Türkiye için stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Yazar, bazı gazetelerin haberlerinde "imza krizi", "bakan zorlandı" ve "canlı yayında gerilim" ifadelerini kullanmasını eleştirerek, bunun Türkiye'nin diplomatik kazanımlarını gölgelediğini ifade etti.

"Hey AHBAP... Siz kimden yanasınız?"

Karahasanoğlu, yazısında Sözcü, Cumhuriyet, BirGün ve Karar gazetelerine şu sözlerle seslendi:

"Hey AHBAP... Siz kimden yanasınız? Türkiye'den mi, yoksa Türkiye'nin çıkarlarını hedef alan çevrelerden mi? Açıkça söyleyin de herkes bilsin."

Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çekti

Ali Karahasanoğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye açısından ekonomik olduğu kadar jeopolitik anlamda da önemli bir adım olduğunu yazdı. Bu projeye ilişkin olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Karar gazetesine de eleştiri

Yazısında Karar gazetesinin Reuters kaynaklı haberlerine de değinen Karahasanoğlu, petrol boru hattı anlaşmasıyla ilgili kullanılan ifadeleri eleştirdi. Karahasanoğlu, Karar gazetesinin haber dilinin Türkiye'nin diplomatik kazanımlarını gölgelediğini yazdı.

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