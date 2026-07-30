Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor
Türkiye'deki 34 milyondan fazla araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sisteminde tarihi bir dönüşüm için geri sayım başladı. Yaklaşık 20 yıldır araç muayene hizmetini yürüten TÜVTÜRK dönemi kapanırken, 2027 itibarıyla direksiyona geçecek olan TURKA, 2,2 milyar dolarlık dev yatırımla altyapıyı baştan aşağı yeniliyor. Sürücülerin yıllardır tepkisini çeken kredi kartı komisyon soygununa son veren yeni sistemde; yapay zeka destekli otomatik kusur tespiti, 249 yeni sabit istasyon ve 100 mobil istasyonla uzun kuyruklar da tarihe karışacak.