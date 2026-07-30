  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor Bey Mahallesi Sanat Sokağı hizmete açıldı! Başkan Şahin: Tarihi mirasımızı koruyoruz Arap sabunu: Bezlerin imdadına koşuyor! Beyaz eşyaları ilk günkü gibi beyaz olacak, tamamen etkileyecek Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı Bebekliğin ilk iki yılına dikkat: Şekeri kes, beynini koru Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat! 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek! Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol akacak: Petrolün gölgesinde dev anlaşmalar geliyor Mavi Su Verimliliği Belgesi aldı İstanbul Havalimanı’ndan bir ilk
Otomotiv
9
Yeniakit Publisher
Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

Türkiye'deki 34 milyondan fazla araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sisteminde tarihi bir dönüşüm için geri sayım başladı. Yaklaşık 20 yıldır araç muayene hizmetini yürüten TÜVTÜRK dönemi kapanırken, 2027 itibarıyla direksiyona geçecek olan TURKA, 2,2 milyar dolarlık dev yatırımla altyapıyı baştan aşağı yeniliyor. Sürücülerin yıllardır tepkisini çeken kredi kartı komisyon soygununa son veren yeni sistemde; yapay zeka destekli otomatik kusur tespiti, 249 yeni sabit istasyon ve 100 mobil istasyonla uzun kuyruklar da tarihe karışacak.

#1
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

Araç muayenesinde yaklaşık 20 yıllık TÜVTÜRK dönemi 15 Ağustos 2027'de sona erecek. Hizmeti devralacak TURKA ile kredi kartı komisyonu kaldırılacak, yapay zekâ destekli muayene sistemine geçilecek. Ayrıca 249 yeni sabit istasyon, 100 mobil istasyon ve 900 yeni muayene hattıyla bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

#2
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

Türkiye'deki 34 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiren araç muayene sisteminde köklü değişiklik yaşanıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan yeni imtiyaz sözleşmesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır araç muayene hizmetini yürüten TÜVTÜRK dönemi sona ererken, hizmeti TURKA devralacak.

#3
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

2,2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK Yeni sistem kapsamında 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelinin finansmanının tamamlandığı belirtilirken, buna ek olarak 500 milyon dolarlık teknoloji ve istasyon yatırımı yapılacağı açıklandı. Böylece araç muayene altyapısına toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

KREDİ KARTI KOMİSYONU KALDIRILIYOR Araç sahiplerinin uzun yıllardır şikâyet ettiği kredi kartı ile ödeme sırasında alınan komisyon uygulaması da sona erecek. TURKA döneminde kredi kartı veya banka kartıyla yapılacak ödemelerden herhangi bir komisyon ya da ek hizmet bedeli alınmayacağı bildirildi.

#5
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MUAYENE DÖNEMİ Yeni sistemde araç muayeneleri büyük ölçüde dijital teknolojilerle gerçekleştirilecek. Kullanılacak sistemler arasında; - Yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemi, - Lazer tarayıcılarla otomatik kontrol, - Otomatik kusur tespit teknolojisi yer alacak. Yeni teknolojiler sayesinde araçlardaki kusurların daha hassas şekilde tespit edilmesi ve muayene süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

#6
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

İSTASYON SAYISI ARTIRILACAK Yeni dönemde araç sahiplerinin randevu ve sıra bekleme sorununu azaltmak amacıyla istasyon sayısı da artırılacak. Bu kapsamda; - 249 yeni bağımsız sabit istasyon, - 100 mobil muayene istasyonu, - 900 yeni muayene hattı hizmete alınacak.

#7
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

MOTOSİKLETLERE ÖZEL MUAYENE İSTASYONLARI KURULACAK Yeni sistemde motosiklet kullanıcıları için de ayrı bir uygulama hayata geçirilecek. Trafikte sayıları hızla artan motosikletler için yalnızca iki tekerlekli araçlara hizmet verecek müstakil muayene istasyonları kurulacak. Böylece motosiklet sürücülerinin otomobil hatlarında beklemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

#8
Foto - Araç muayenesinde yeni döneme iki hafta kaldı: TÜVTÜRK tarih oluyor yapay zeka geliyor

YENİ SİSTEM 15 AĞUSTOS 2027'DE BAŞLIYOR Yeşil ve yeni nesil teknolojilerle donatılacak TURKA araç muayene istasyonları, 15 Ağustos 2027 tarihinde resmen hizmet vermeye başlayacak. Bu tarihten itibaren araç muayene işlemleri yeni sistem üzerinden yürütülecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi
Gündem

Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab ile görüştü.
Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!
Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu..
Fıstık tarlasındaki yangından acı haber!
Yerel

Fıstık tarlasındaki yangından acı haber!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir fıstık tarlasında çıkan yangının ardından kahreden bir olay yaşandı.
MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!
Gündem

MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu.
Çanakkale Ezine’de 32 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Çanakkale Ezine’de 32 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 7’si çocuk toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.
Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a "dublör" iftirası
Gündem

Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası

Kısa bir süre FBI’de çalışan Sibel Edmonds isimli provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öldüğüne” kadar varan alçak iftira sonrası şimdi de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23