  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de veri krizi! Dijital materyallere el konuldu Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında gizlilik tedbiri! "Zoom'dan konuşalım" paniği teknik takibe takıldı! Türkiye alevlerle boğuşuyor! Nazilli’den iyi haber geldi, 9 noktada mücadele sürüyor Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi! MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu! Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt! Renklere ayırmışlar! İşte Üsküdar Belediyesi’ndeki pazarlık tablosu Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar Tarihi anlaşma imzalandı! Kalkınma yolu projesi neden önemli? Trump yine tehdit etti Çok sert vuracağız
Siyaset Nereden nereye... 6'lı masa paramparça oldu!
Siyaset

Nereden nereye... 6'lı masa paramparça oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Nereden nereye... 6'lı masa paramparça oldu!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun siyaseti bırakma kararı aldığına dair iddialar, Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Bu karar resmileşirse iktidarı devirmek için kurulan 6'lı masadan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ile birlikte eksilen üçüncü lider Davutoğlu olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun siyaseti bırakma kararı aldığına dair iddialar, Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Bu karar resmileşirse iktidarı devirmek için kurulan 6'lı masadan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ile birlikte eksilen üçüncü lider Davutoğlu olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararı aldığı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü. İddiaların doğrulanması halinde Davutoğlu; Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun ardından 6’lı Masadan eksilen üçüncü lider olacak.

 

6'LI MASADA LİDERLER BİRER BİRER EKSİLİYOR

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun aktif siyasete veda edeceğine dair iddiaların resmileşmesi halinde, 6’lı masadaki ayrılıklar yeni bir boyuta taşınacak. Daha önce İYİ Parti Mantığı ve Genel Başkanlığı'ndan ayrılan Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini bırakan Temel Karamollaoğlu’nun ardından Davutoğlu, masadan eksilen üçüncü lider konumuna gelecek.

 

GÖZLER YAPILACAK OLAN RESMİ AÇIKLAMADA

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hayatını noktalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Gündeme oturan kulis bilgisi sonrası gözler Gelecek Partisi Lideri'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

 

KILIÇDAROĞLU 'MUTLAK BUTLAN' İLE GERİ DÖMMÜŞTÜ

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet cephesinde başlayan çözülme süreci, liderlik düzeyindeki istifalar ve görev değişimleriyle şekillenmişti. Seçim mağlubiyetinin faturasının kesildiği CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu da kurultay sürecinde koltuğunu kaybetmiş, ardından yaşanan hukuki ve siyasi süreçlerin takibinde gündemdeki yerini korumuştu.

SuperHaber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23