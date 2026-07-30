Nereden nereye... 6'lı masa paramparça oldu!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun siyaseti bırakma kararı aldığına dair iddialar, Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Bu karar resmileşirse iktidarı devirmek için kurulan 6'lı masadan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ile birlikte eksilen üçüncü lider Davutoğlu olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararı aldığı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü. İddiaların doğrulanması halinde Davutoğlu; Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun ardından 6’lı Masadan eksilen üçüncü lider olacak.

6'LI MASADA LİDERLER BİRER BİRER EKSİLİYOR

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun aktif siyasete veda edeceğine dair iddiaların resmileşmesi halinde, 6’lı masadaki ayrılıklar yeni bir boyuta taşınacak. Daha önce İYİ Parti Mantığı ve Genel Başkanlığı'ndan ayrılan Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini bırakan Temel Karamollaoğlu’nun ardından Davutoğlu, masadan eksilen üçüncü lider konumuna gelecek.

GÖZLER YAPILACAK OLAN RESMİ AÇIKLAMADA

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hayatını noktalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Gündeme oturan kulis bilgisi sonrası gözler Gelecek Partisi Lideri'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

KILIÇDAROĞLU 'MUTLAK BUTLAN' İLE GERİ DÖMMÜŞTÜ

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet cephesinde başlayan çözülme süreci, liderlik düzeyindeki istifalar ve görev değişimleriyle şekillenmişti. Seçim mağlubiyetinin faturasının kesildiği CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu da kurultay sürecinde koltuğunu kaybetmiş, ardından yaşanan hukuki ve siyasi süreçlerin takibinde gündemdeki yerini korumuştu.

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