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Kadın - Aile Suya bir kaşık atmanız yeterli! Ayaklardaki kuruluk çatlaklık ve kaşıntıyı anında gideriyor: Sürerken kullan
Kadın - Aile

Suya bir kaşık atmanız yeterli! Ayaklardaki kuruluk çatlaklık ve kaşıntıyı anında gideriyor: Sürerken kullan

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Suya bir kaşık atmanız yeterli! Ayaklardaki kuruluk çatlaklık ve kaşıntıyı anında gideriyor: Sürerken kullan

Ayak sağlığında ve doğal tedavilerde karbonatın önemi giderek artıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan bu basit madde, derideki kuruluktan sivrisinek ısırıklarına kadar birçok soruna çare oluyor. İşte hem etkili hem de ekonomik olan o madde... Karbonat çözeltileri kişisel bakıma kadar pek çok alanda doğal, ucuz ve etkili kısa sürede çözümler için kullanılıyor. Ayağınıza sürerken kullanılan karbonatla yapılan kimsenin bilmediği o çözüm önerisi...

Ayak sağlığı, genel vücut sağlığımızın önemli bir göstergesidir. Ancak, derideki kuruluk, çatlaklık, kaşıntı gibi sorunlarla karşılaşmak oldukça yaygındır. Türk mutfağının vazgeçilmezi karbonat, bu problemlere doğal ve etkili bir çözüm sunuyor.

AYAK BAKIMINDA KARBONAT KULLANIMI NASIL OLMALI?

Etkili bir ayak bakımı için öncelikle bir leğen içerisine sıcak su doldurulmalıdır. Ardından, suya karbonat eklenerek karıştırılmalı ve ayaklar bu karbonatlı suda yaklaşık yarım saat bekletilmelidir. Bu işlem, ölü derilerin yumuşamasını ve ayakların derinlemesine temizlenmesini sağlar.

 

SİVRİSİNEK VE ARI SOKMALARINDA KARBONATIN ŞAŞIRTICI ETKİSİ.

Sivrisinek veya arı sokmaları can sıkıcı olabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Ancak, bu durumda suyla karıştırılmış karbonatın mucizevi etkisinden yararlanabilirsiniz. Piknik veya açık hava etkinliklerinde yanınızda taşıyabileceğiniz karbonatlı suyla ıslatılmış peçete, sivrisinek veya arı sokulan bölgeye uygulandığında, acı ve kaşıntı hızla azalır ve iyileşme süreci hızlanır.

 

Karbonat, doğal ve ekonomik bir çözüm olmanın yanı sıra, ayak sağlığı için önemli bir yardımcıdır. Hem ayak bakımında hem de sivrisinek veya arı sokmalarında kullanılarak sağlıklı ve konforlu bir yaşamın kapılarını aralar.

Sürerken nasıl kullanılıyor?

Bir yemek kaşığı karbonat ekleyip ayakları 15-20 dakika bu suda bekletmek, ölü derileri yumuşatarak kuruluk, çatlak ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olan popüler bir ev bakım yöntemidir.

Suya bir kaşık atmanız yeterli! Ayaklardaki kuruluk çatlaklık ve kaşıntıyı anında gideriyor:

Ayak kuruluğu ve çatlaklar için ılık su dolu bir leğene eklenen bir kaşık karbonat (veya bazen karbonat-tuz karışımı), ölü derileri yumuşatarak ve cildin ph dengesini destekleyerek rahatlama sağlar. Ancak bu yöntem "anında ve tamamen" tüm sorunları yok etmez; sertleşmiş topuklar ve kaşıntı için destekleyici bir ev bakımı adımıdır.

Ilık bir su dolu leğene bir yemek kaşığı karbonat ekleyip ayakları 20-30 dakika bu suda bekletmek, ölü derileri yumuşatarak kuruluk, sertleşme ve hafif kaşıntı hissiyatını azaltmaya yardımcı olur. Ancak bu yöntem tek başına tüm çatlakları veya kaşıntıları "anında" tamamen yok etmez; destekleyici bir ev bakımı rutini olarak değerlendirilmelidir.

Ayak Kuruluğu ve Çatlak Bakımı

Ilık suya karbonat veya Epsom tuzu ekleyip ayakları bekletin. Sertleşen ölü derileri nazikçe ponza taşı ile temizleyin. İşlem sonrasında cildi nemlendirmek için yoğun bir krem veya vazelin sürün. Nemi hapsetmek için gece yatmadan önce krem sürülüp pamuklu çorap giyilebilir.

Şiddetli kaşıntı ve beyaz soyulmalar ayak mantarı veya egzama belirtisi olabilir. Derin ve kanayan çatlaklarda tahriş edici maddeler kullanılmamalıdır.Şikayetler geçmezse bir dermatologa başvurmak gerekir.Eğer isterseniz:Evde hazırlayabileceğiniz diğer doğal bakım maskesi tariflerini paylaşabilirim. Ayaklardaki kaşıntının mantar veya egzama olup olmadığını anlamak için belirtileri gözden geçirebiliriz.

Ayaklardaki kuruluk ve çatlaklar genellikle cildin nem kaybetmesi, topuklara binen aşırı basınç, uzun süre ayakta kalma veya mantar gibi deri sorunları yüzünden ortaya çıkar.

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