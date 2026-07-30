İslam dünyası havaya bakıp ıslık çalıyor... Batı şeria kuşatma altında!

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist saldırılar ve Yahudi çetelerin artan şiddeti bölgeyi yeni bir ateş çemberine sürüklüyor. Saldırılarla eş zamanlı olarak her tarafa kurulan yeni kontrol noktaları ile bölge adeta açık bir hapishaneye dönüştürülüyor.

Bir yandan Filistinlilerin mülkleri gasp edilirken bir yandan ise yasa dışı işgal genişletiliyor. Son dönemde uygulanan saldırgan politika da eşi görülmemiş bir tırmanış yaşanırken bu süreçte Kudüs ve Batı Şeria’da binlerce Filistinli alıkonuldu.

Siyonist terör rejimi ve bebek katili sözde başbakanı Binyamin Netanyahu, İşgal altındaki Batı Şeria'yı yeni bir gerilim sarmalına sürüklüyor.

Şiddet politikasının dozunu her geçen gün artıran Siyonist terör rejimi bir yandan da fanatik Yahudi çeteleri sahaya sürerek Filistinlere “bölgeyi terk edin” baskısı uygulamak istiyor.

Mescid-i Aksa’ya yönelik artan ihlaller ile eş zamanlı olarak Batı Şeria ile Kudüs ve çevresinde; yıkım, arazi gaspı, ekinlere zarar verme, araç ve dükkân yakma gibi terör eylemleri gerçekleştiriliyor.

Başta Nablus olmak üzere bölgenin çoğu yerinde yeni kontrol noktaları kurularak halkın hareket alanı daraltılıyor.

Günlük hayatı bölgedeki Filistinliler için yaşanmaz hale getirmek isteyen Siyonist terör rejimi, acil durumlardaki hastaların dahi hastanelere gitmeleri için kontrol noktalarından geçiş yapmalarına izin vermiyor.

HER YÖNDEN KUŞATILMIŞ BİR ŞEHİR!

Batı Şeria'nın kuzeyindeki olayların son zamanlarda tırmanmasıyla birlikte, işgal güçleri Nablus'taki askeri önlemlerini sıkılaştırdı; şehrin ana ve ikincil girişlerini kapattı. Sabit ve seyyar kontrol noktaları kurdu ve yolları toprak yığınları ve demir kapılarla kapatarak şehri çevresinden izole etti.

Bölgede yaşayan Raed Mansour "Nablus'a ulaşmak bazen üç saatten fazla sürüyor. Evlerimizden, ne zaman varacağımızı veya aynı gün geri dönebilecek miyiz bilmeden çıkıyoruz" sözleri Siyonist baskının boyutunu gözler önüne seriyor.

Kronik hastalıkları olan ve acil durumdaki hastalar da hastanelere ulaşmakta büyük zorluklarla karşılaşıyor. Şehrin hastanelerinden birinde çalışan Doktor Samer Abdullah, kontrol noktalarındaki gecikmelerin hastaların kurtarılmasını doğrudan etkilediğini belirterek, "Kalp krizi, inme ve yaralanmalar gibi sadece birkaç dakika içinde müdahale edilebilecek durumlar var, ancak uzun beklemeler bunları tehlikeli vakalara dönüştürebiliyor” dedi.

YIKIMLAR SÜRÜYOR, TOPRAK İŞGALİ GENİŞLETİYOR

Siyonist rejim, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım politikasını da sürdürüyor. İşgal güçleri, Ramallah, Beytüllahim, Kuzey Ağvar ve Kudüs kırsalında ev, tarım ve hayvancılık tesislerini hedef alıyor. Son yıkımlarla birlikte, işgal güçlerinin pazartesi sabahından bu yana Batı Şeria'da yıktığı ev sayısı 11'i, yıkılan tesis sayısı ise 3'ü geçti. Bu süreçte çok sayıda Filistinli aile barınma imkânını kaybederken, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da ağır ekonomik zarara uğradı.

Öte yandan İşgal rejiminin sözde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Eli yerleşim biriminde 763 yeni konut inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde ilhakın genişletilmesine yönelik açıklama, işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal politikalarının devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

6 AİLENİN YAŞADIĞI EV GASP EDİLDİ

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli bir aileye ait tarihi mülk, işgalci Yahudiler tarafından gasp edildi. "Paşa Mülkü" olarak bilinen yapı, işgal mahkemesinin kararıyla 6 Filistinli ailenin binadan çıkarılmasının ardından işgalci Yahudilere tahsis edildi. Yaklaşık 8 yıl süren sözde hukuki mücadelenin ardından gerçekleşen el koyma işlemi, Kudüs'teki zorunlu tahliyeler ve mülklerin gaspına yönelik tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

YAHUDİ ÇETELERDEN KUNDAKLAMALAR

Önce ki gece Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesinde gece saatlerinden işfalci fanatik Yahudi çeteler tarafından itibaren eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Beytüllahim'de bir ev kundaklandı, 8 kişilik aile tahliye edildi. Birçok bölgeye düzenlenen baskınlarda evler basıldı, aramalar yapıldı ve bazı bölgelerde mülkler hedef alınırken çok sayıda araç kundaklandı.

SON AYLARDA 3 BİN 600 FİLİSTİNLİ ESİR ALINDI

Filistin Esirler Kulübü, yılın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 600 Filistinlinin esir alındığını, bunun yanı sıra binlerce kişinin de sahada sorguya maruz bırakıldığını açıkladı.

Kuruluşun yayımladığı açıklamada, "işgalcilerin her gün gerçekleştirdiği esir alma operasyonlarının Batı Şeria'ya yönelik kapsamlı saldırılarının temel araçlarından biri haline geldiği" belirtildi.

Kulüb tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım savaşının başlamasından bu yana Kudüs dahil Batı Şeria’da 24 bin 600’den fazla Filistinlinin alıkonulduğu ve tutuklama politikasının bu dönemde eşi görülmemiş bir tırmanışa sahne olduğunu vurgulandı.

İŞGAL KURUMLARI TEDİRGİN: "ÜÇÜNCÜ İNTİFADA" UYARISI!

İbranice yayın yapan Siyonist Kanal 12'nin haberine göre, işgalci rejimin sözde güvenlik yetkilileri, Yahudi çetelerin tırmandırdığı saldırılar nedeniyle Batı Şeria'da durumun kontrolden çıkabileceği konusunda siyasi liderleri ve Yahudi çete temsilcilerini uyardı. Güvenlik birimleri, tansiyonun düşürülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Knesset'te muhalefet milletvekilleri ise katil Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini Batı Şeria'yı "barut fıçısına çevirmekle" suçlayarak "Üçüncü İntifada" tehlikesine dikkat çekti.

GUTERRES: HASSAS OLAN DURUMU DAHA DA ALEVLENDİRİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “Genel Sekreterin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topluluklarına yönelik İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını kınadığını, bu saldırılar arasında iki camiye yönelik kundaklama, özel mülklere yönelik vandalizm, Filistinlileri ve geçim kaynaklarını hedef alan saldırıların da bulunduğunu bildirebilirim.” açıklamasını yaptı.

İbadet yerlerine yönelik saldırıların çirkin ve kabul edilemez olduğunu, zaten hassas olan durumu daha da alevlendirme riski taşıdığını kaydeden Haq, “Genel Sekreter, sorumluların uluslararası hukuk kapsamındaki İsrail'in yükümlülüklerine uygun olarak hızla tespit edilmesini ve hesap vermelerini talep etmektedir.” dedi.

FİLİSTİN BAŞBAKANLIĞI: "DEVLET DESTEKLİ TERÖR"

Siyonist terör rejiminin fanatik Yahudi çeteleri de sahaya sürerek gerilimi tırmandırmasına ilişkin Filistin Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada "israil devleti tarafından desteklenen yerleşimci terörü, işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamında sistematik katliamlara dönüşüyor" ifadelerini kullandı.