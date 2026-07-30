Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.