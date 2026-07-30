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Gündem Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı!
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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı!

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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı!

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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