Suriye için tam ve kalıcı ateşkes çağrısı

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 24 Ağustos tarihinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları tamamlandı.

Bu toplantılarda, muhaliflerin eş başkanlığını yapan Hadi el Bahra, Suriye'de askeri bir çözüme yer olmadığını söyleyerek, Suriye'de halen kalıcı bir ateşkesin olmadığını, askeri operasyonları devam ettirme ısrarının yararsız olduğunu, Suriye için daha fazla yıkıma yol açacağını, Suriye'den, Suriye ekonomisinden geriye ne kaldıysa hepsini yok edeceği ikazında bulundu.

Görüşmelerle ilgili basın toplantısı yapan Hadi el Bahra, toplantıların genel olarak olumlu bir havada geçtiğini bildirdi.

Bahra, bir sonraki turun eylül ayı sonunda yahut ekim ayının başında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Taraflar arası görüş ayrılıklarının beraberinde bazı gündem maddelerinde ortak yönlerin de bulunduğunu bildiren Bahra, Suriye'de askeri bir çözümün olmadığını düşündüklerini, ama bulunan durumda Suriye'de kalıcı bir ateşkesin olmadığını belirtti.

Beşşar Esed rejiminin ateşkes ihlallerine de tepki gösteren Bahra, şiddet ve askeri çatışmaların devam ettiği sürece, siyasi sürecin hızlı ilerlediğini görmeyeceklerini kaydetti.

Uluslararası topluma 'Beşşar Esed rejimine baskı yapın' çağrısı

Ateşkes sağlanması için uluslararası toplumun Beşşar Esed rejimine baskı yapması gerektiğine işaret eden Bahra, bu gerçekleştiğinde bütün sürecin daha hızlı ilerlediğinin görüleceğini, çünkü o zaman askeri açıdan nihai bir zafer elde etmelerinin bir yolu olmadığını anlayacaklarını söyledi.

"Esed'in zafer kazanma şansı yok"

Bahra, Esed rejiminin askeri yollardan Suriye'de bir zafer kazanma şansının olmadığını bildirerek, Suriye'de halen kalıcı bir ateşkesin olmadığını, askeri operasyonları sürdürme ısrarının faydasız olduğunu ve Suriye için daha fazla yıkıma neden olacağını, Suriye'den, Suriye ekonomisinden geriye ne kaldıysa hepsini yok edeceğini ifade etti. Bahra, beklentisinin önümüzdeki aylarda bütün Suriye'de tam ve kapsamlı bir ateşkes görmek olduğunu ve bu durumda siyasi süreci daha hızlı ilerletmek için daha fazla ulusal çaba göreceklerini belirtti.

"Terör örgütlerini kabul etmiyoruz"

Sorulan bir soru üzerine Bahra, Anayasa Komitesi toplantılarına katılan tüm tarafların, terör örgütü PKK/PYD/YPG gibi Suriye'deki terör örgütlerinin varlığını kabul etmediğini vurguladı.

PKK ile anlaşan ABD'ye tepki

Amerikalı bir şirketin terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı petrol anlaşmasına da tepki gösteren Bahra, Suriye'deki kaynakların Suriye halkının ortak malı olduğunu bildirdi.

Esed rejiminden açıklama yok

Ayrıca Beşşar Esed rejiminin eş başkanlığını yürüten hukukçu Ahmed Kuzbari ise üçüncü tur görüşmeleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.