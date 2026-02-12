Suriye güvenlik güçleri Rakka’yı YPG/PKK batağından temizliyor!
Suriye Hükümeti iç güvenlik güçleri, Yıllarca YPG/PKK tarafından yönetilen Rakka şehrini uyuşturucu bataklığından temizlemeye başladı.
Rakka’da uyuşturucu tüccarları ile İç Güvenlik güçlerinin arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi şehit düşerken ve çok sayıda YPG/PKK’lı uyuşturucu kaçakçısı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İç Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen insanlık düşmanı uyuşturucu tüccarı teröristler, güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek götürüldü.
