SON DAKİKA
Dünya Suriye güvenlik güçleri Rakka’yı YPG/PKK batağından temizliyor!
Dünya

Suriye güvenlik güçleri Rakka’yı YPG/PKK batağından temizliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye Hükümeti iç güvenlik güçleri, Yıllarca YPG/PKK tarafından yönetilen Rakka şehrini uyuşturucu bataklığından temizlemeye başladı.

Rakka’da uyuşturucu tüccarları ile İç Güvenlik güçlerinin arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi şehit düşerken ve çok sayıda YPG/PKK’lı uyuşturucu kaçakçısı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İç Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen insanlık düşmanı uyuşturucu tüccarı teröristler, güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek götürüldü.

