Korkunç olay! Cam silerken 2’nci kattan düştü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde temizliğe gittiği villanın camlarını silen kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Bursa İnegöl’de bir villada temizlik yapan 46 yaşındaki Esengül Ç., ikinci kattaki camları sildiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir villada meydana geldi. 2 katlı villaya temizliğe gelen Esengül Ç., 2'nci kattaki camları silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Esengül Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.