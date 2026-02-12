  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alman yargısından bebek katillerine tam destek: ‘Hukuk endeksinde gerideyiz’ diyen soytarılar utanacak mı? Merkez Bankası rezervlerinde "altın" etkisi: Rekor serisinin ardından 10 milyar dolarlık teknik düzeltme! Vance’ın Kafkasya ziyaretiyle bölgesel hamleler hızlandı ABD kapı aşındırıyor! Zeydan Karalar hakkında şok iddia! Ver rüşveti al paranı Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin... Sokakları ve evleri su bastı! CHP yönetiminde İzmir perişan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor Türkiye’nin öne çıkması ve Miçotakis’in ziyareti Diyalog kurma çağrısı Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti
Yerel Korkunç olay! Cam silerken 2’nci kattan düştü
Yerel

Korkunç olay! Cam silerken 2’nci kattan düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Korkunç olay! Cam silerken 2’nci kattan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde temizliğe gittiği villanın camlarını silen kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Bursa İnegöl’de bir villada temizlik yapan 46 yaşındaki Esengül Ç., ikinci kattaki camları sildiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

 

Olay, saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir villada meydana geldi. 2 katlı villaya temizliğe gelen Esengül Ç., 2'nci kattaki camları silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Esengül Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa’da ölüme asılı yolculuk: Otobüs arkasına takılan çocuklar yürekleri ağza getirdi
Bursa’da ölüme asılı yolculuk: Otobüs arkasına takılan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Yaşam

Bursa’da ölüme asılı yolculuk: Otobüs arkasına takılan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Bursa'da silahlı saldırı anı kamerada! Böyle kurşun yağdırdılar!
Bursa'da silahlı saldırı anı kamerada! Böyle kurşun yağdırdılar!

Yerel

Bursa'da silahlı saldırı anı kamerada! Böyle kurşun yağdırdılar!

Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!
Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!

Yerel

Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerind..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23