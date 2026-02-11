  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi! 28 Şubat kafalılara kapak olsun! Başörtülülerin gidemediği üniversitelerden kadın öğrenci rekoru kıran üniversitelere Yılmaz Tunç, Akın Gürlek’e bayrağı devretti! Adalet Bakanlığı'ndan yeni dönem Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş TBMM’de… Güneş: Milletimizin gururuna dokundu İşte yöneltilen suçlamalar: CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı hakkında iddianame... İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders! Bakan Güler Meclis’te konuştu: F-35 müzakerelerinde henüz ilerleme sağlanamadı Tutuksuz sanıklar ifadelerinde ne dedi? Hesap sırası Aziz İhsan Aktaş'ta Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Özel’e küfür tepkisi! Siyasiler çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalı: “Özrü kabahatinden büyük!”
Gündem Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini öne sürdü.

CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a WhatsApp üzerinden gönderdiği öne sürülen hakaret, tehdit ve küfür içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Özarslan'ın şahsı ve ailesinin hedef alındığı, ağır ifadelerle tehdit edildiği görülürken, yaşananlar CHP'deki iç gerilimi ve liderlik tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

 

Öte yandan TGRT Haber'de ekranlara gelen Taksim Meydanı'nda konuşan gazeteci Fatih Atik, CHP lideri Özgür Özel'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

 

Fatih Atik yaptığıa açıklamada, "Böyle ağır laflar ettiği CHP'li başka milletvekilleri de var. Telefonu açıp ağzına geleni söylediği, küfürler ettiği vekiller var. İsimlerini buradan açıklamayayım şimdi. Aktif mileltvekilleri var şu an. Bu ilk defa değil. Özgür Bey hem siyaset dünyasını hem de kendi partisini şok etmiş vaziyette" dedi.

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

Solak mahalle karıştı! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e salvolar
Solak mahalle karıştı! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e salvolar

Gündem

Solak mahalle karıştı! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e salvolar

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Onubunu Bilmeyen

Uzoyu yine fena kaçırmışdır!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23