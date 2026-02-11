Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a WhatsApp üzerinden gönderdiği öne sürülen hakaret, tehdit ve küfür içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Özarslan'ın şahsı ve ailesinin hedef alındığı, ağır ifadelerle tehdit edildiği görülürken, yaşananlar CHP'deki iç gerilimi ve liderlik tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

Öte yandan TGRT Haber'de ekranlara gelen Taksim Meydanı'nda konuşan gazeteci Fatih Atik, CHP lideri Özgür Özel'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Fatih Atik yaptığıa açıklamada, "Böyle ağır laflar ettiği CHP'li başka milletvekilleri de var. Telefonu açıp ağzına geleni söylediği, küfürler ettiği vekiller var. İsimlerini buradan açıklamayayım şimdi. Aktif mileltvekilleri var şu an. Bu ilk defa değil. Özgür Bey hem siyaset dünyasını hem de kendi partisini şok etmiş vaziyette" dedi.