SON DAKİKA
"Düşmanlar hayal kırıklığına uğradı" diyen Hamaney'den flaş çağrı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünkü devrim kutlamalarına yoğun katılım dolayısıyla İran halkında seslendi.

Hamaney, devrim kutlamalarına yoğun halk katılımına ilişkin devlet televizyonunda görüntülü bir tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında, halkın bu yoğun katılımla "büyük bir iş yaptığını" söyleyen Hamaney, "İran'ı gururlandırdınız, gücünü artırdınız ve İran halkını söz ve planlarıyla teslim olmaya zorlayan düşmanlar hayal kırıklığına uğradı." dedi.

Ülke genelindeki kutlama ve yürüyüşlere katılanlara teşekkür eden Hamaney, "Hepimiz bu çok değerli ve kıymetli ulusal bağımızı ve birliğimizi korumaya çalışalım." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​​​​​​​

