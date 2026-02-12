Milli boksör 35 yaşında vefat etti

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor

Bir süredir tedavi gören milli boksör Seyda Keser, 35 yaşında vefat etti. Geçmişte Fenerbahçe bünyesinde ter akıtan Keser, son olarak İstanbulspor'un dövüşçüsüydü.

İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun kıymetli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi, disiplini ve karakteriyle camiamıza örnek olan Seyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhum Seyda Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Fenerbahçe Kulübünün de formasını terleten, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan 1990 doğumlu Seyda Keser, 35 yaşında hayatını kaybetti.

