Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerinde adının 39 kez geçmesinin nedenini de açıkladı ve olayın çarpıtıldığını söyledi.

Önceki akşam yeni bakanların yemin töreni sırasında yaşanan kavga görüntüsünün Meclis’e büyük zarar verdiğini belirten Davutoğlu, “Bu ülkenin en güçlü kurumu Meclis değil mi? Bu devleti bu meclis kurdu. Kurallar belli, Sayın Cumhurbaşkanı atama yetkisini kullanmış. Tepkinizi gösterebilirsiniz ama bu tepki meclise zarar vermemelidir” dedi.

“PARTİLERİN İTTİFAK YAPMASI GEREKİR”

Ahmet Davutoğlu, ittifak arayışlarına ilişkin olarak da; “Partilerin ittifak yapması gerekir. Bundan sonra bu konuda her iyi niyetli çabayı göstereceğiz. Türkiye’nin üçüncü bir yola ihtiyacı var. Ama bunun ‘benim çatımın altında olmalı’ anlayışında uzak yapılması gerekir” dedi.

“EPSTEİN DOSYASINDA İSMİMİN GEÇMESİNİN NEDENİ MAKALELER”

Epstein belgelerinde adının geçmesine ilişkin soruya ise Davutoğlu; “Epstein dosyasında beni üzen şey şu: ‘Epstein dosyasında Davutoğlu’ başlığı atan popüler sitelere söylüyorum; bu gazetecilik değil. Davutoğlu’nun ismi 39 kez geçiyor Sayın Erdoğan’ın ismi ise 119 kez geçiyor. Sayın Ecevit’in, Demirel’in ve birçok siyasetçinin ismi geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi geçiyor. İsmimin 39 kez geçmesinin nedeni tamamen yazdığım makalelerle ilgilidir” cevabını verdi.

“BAYRAM İKRAMİYESİ EN AZ 15 BİN TL OLMALI”

Emekliye bayram ikramiyesi en az bir asgari ücret kadar olmalı ve bunu yapamıyorlarsa en az 15 bin TL olmalı. Hatta emekliye ikramiye aylık olmalı diye düşünüyoruz.

“2026’DA ERKEN SEÇİM BEKLEMİYORUM”

Davutoğlu, erken seçim bekleyip beklemediği sorusuna, “Sayın cumhurbaşkanı iki şartta erken seçime gider. Benim psikolojisini bildiğim sayın cumhurbaşkanı zorunlu olmadıkça erken seçime gitmez. Ve kazandığına emin olmadığı seçime girmez. Dolayısıyla 2026 yılında bir erken seçim beklemiyorum. Yerel seçimler konusunda bir erken seçim düşünebilirler. Çünkü birçok belediyenin başında kayyum ve ismi belli olmayan belediye başkanları var. Bunu da bir anayasa değişikliği ile yapabilirler o da mümkün gibi gözükmüyor” diye cevap verdi.

