Gündem
Gündem

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

AK Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Katıldığı konferansta toplumun dindarlıktan uzaklaştığını savunan Arınç “Dindarlık herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet Müslümanlığı bıraktı. Başörtüsünü terk ediyor. Namazı terk ediyor. Siz bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir diriliş beklemeyin” dedi. Arınç’ın sözleri tepki çekti.

Tam Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen konferansta konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, toplumu kızdıran açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Toplumun dindarlıktan uzaklaştığını öne süren Arınç, “Bu toplum aziz millet olmaktan çıktı. Dindarlık şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet Müslümanlığı bıraktı. Başörtüsünü terk ediyor. Namazı terk ediyor” dedi.

UYANIŞ, DİRİLİŞ BEKLEMEYİN!

Arınç, dini değerlerin artık eskisi gibi karşılık bulmadığını da ifade ederek, insanların dindarlık kavramından uzaklaştığını savundu. Toplumun genel yapısının siyasete de yansıdığını belirten Arınç, “Toplum neyse onun ürettiği insanlar da parlamentoda. Siz bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir diriliş beklemeyin” dedi.

Arınç’ın sözleri özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

5
Yorumlar

Atilla

Ilk defa Arinc dogru soylemis.

GÜNAYDIN

AFERİN SANA BÜLENT ARINÇ GERÇEKLERİ GÖRME ZAHMETİNDE BULUNMUŞSUN????
