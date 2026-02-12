  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar Trump'tan 'Hastaysan öl' kesintisi Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Ekonomi Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti
Ekonomi

Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşıma Ocak 2025’de yüzde 35, Eylül 2025’de yüzde 30 zam yapmıştı. Şimdi de yüzde 20 zam daha talep etti. İstanbullular sürekli enflasyonun üzerinde peş peşe zam yapılmasına büyük tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonlarınca hazırlanan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması istendi.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Komisyonlar tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısındaki gündemde yer alan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması talep edildi.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılması istendi.

Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya çıkarılması istendi.

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken, yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya çıkarılması istendi.

İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki!
İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki!

Gündem

İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki!

CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı
CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı

Gündem

CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı

İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır
İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır

Gündem

İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Halbuki benzinede hic zam gelmedi,neden yaptilarki bu zammi?
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23