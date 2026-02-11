  • İSTANBUL
SON DAKİKA
28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı
Gündem

28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini kabul etti. Ancak bu ziyaret, sıradan bir belediye kabulünden çok daha öte bir anlam kazandı. Geçtiğimiz günlerde yerel kıyafetleri nedeniyle "ahırda inek sağsın" denilerek aşağılanmaya çalışılan Zeynep Güneş’e, Erdoğan bizzat sahip çıktı. Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadınlar ile fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti’den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz’ın, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in şalvarlı ve yerel kıyafetli fotoğrafını hedef alarak sarf ettiği "Ahırda inek sağsın" hakaretine cevap en üst makamdan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kadınının kıyafetini aşağılayan yasakçı zihniyete karşı, Zeynep Güneş ve beraberindeki heyeti kabul ederek dünyaya birlik ve özgürlük mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o kare, "28 Şubat artıkları için sonun başlangıcı" olarak yorumlandı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini kabul etti. Görüşme sonrası verilen fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. AK Parti Grup Toplantısı sonrası gerçekleşen kabulde, samimi anlar objektiflere yansıdı.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİNE DUVAR OLDULAR

28 Şubat sürecinin yıl dönümü yaklaşırken gelen bu hakaret, kamuoyunda "hortlayan yasakçı zihniyet" olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şalvarlı ve geleneksel kıyafetli kadınlarla yan yana verdiği samimi pozlar, bu saldırgan dile verilmiş en net demokratik cevap oldu.  

1
Yorumlar

Vatandaş

Bu ülkenin ,anadolu insanları ve esas sahipleri bu fotodakiler,ve yanlarinda olanlardır.

Cengiz selçuk

Örf ve kültürel giyinme neden sorun oluyor
