28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

İYİ Parti’den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz’ın, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in şalvarlı ve yerel kıyafetli fotoğrafını hedef alarak sarf ettiği "Ahırda inek sağsın" hakaretine cevap en üst makamdan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kadınının kıyafetini aşağılayan yasakçı zihniyete karşı, Zeynep Güneş ve beraberindeki heyeti kabul ederek dünyaya birlik ve özgürlük mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o kare, "28 Şubat artıkları için sonun başlangıcı" olarak yorumlandı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini kabul etti. Görüşme sonrası verilen fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. AK Parti Grup Toplantısı sonrası gerçekleşen kabulde, samimi anlar objektiflere yansıdı.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİNE DUVAR OLDULAR

28 Şubat sürecinin yıl dönümü yaklaşırken gelen bu hakaret, kamuoyunda "hortlayan yasakçı zihniyet" olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şalvarlı ve geleneksel kıyafetli kadınlarla yan yana verdiği samimi pozlar, bu saldırgan dile verilmiş en net demokratik cevap oldu.

