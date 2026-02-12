Pistlerde yeni göz: Kazalara frene basıldı

Havacılık dünyasında güvenlik standartlarını değiştirecek yeni bir döneme giriliyor. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, 2026 yılının başında yaptığı açıklamayla, havalimanı pistlerinde yaşanabilecek kazaların ve tehlikeli yakınlaşmaların önüne geçmek için “Yer Hareket Radarı” (SMR) adlı yeni bir teknolojiyi devreye alacağını duyurmuştu.

Ülke genelindeki hava trafik kontrol sistemini modernleştirme çabasının ilk durağı Houston’daki George Bush Kıtalararası Havalimanı oldu. FAA, 1980’li yıllardan kalma ve artık güncelliğini yitirmiş yüzlerce radar sistemini değiştirmeye çalışırken, bu yeni adımın aslında çok daha önceden atılması gerektiğini de kabul ediyor.

SMR teknolojisi, uçakların ve araçların pistlerdeki hareketlerini çok daha keskin bir hassasiyetle izlemeyi sağlıyor. Hava trafik kontrolörleri, henüz bir kaza riski oluşmadan önce gerçek zamanlı uyarılar alıyor. Bu sistem sayesinde, uçakların pistteki her hareketi anlık olarak takip ediliyor ve çarpışma riski taşıyan durumlar kontrolörlerin ekranına anında düşüyor. Modern savaş uçaklarında kullanılan çok daha ileri teknolojilerle kıyaslanmasa da, ticari uçuşların güvenliği için bu gelişme büyük bir boşluğu dolduruyor.

KARMAŞAYI ÖNLEYEN KESKİN GÖRÜŞ

Bu radar sisteminin en büyük özelliği, sadece uçakları değil, pist üzerindeki her türlü nesneyi ve araç trafiğini tespit edebilecek şekilde tasarlanması. Bu sayede kontrolörler, bir uçağın ilerlediği yol üzerinde çarpışabileceği herhangi bir cisim olup olmadığını net bir şekilde görüyor. Bu durum, pilotların ve araç sürücülerinin rotalarını planlarken belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Kuledeki görevliler, durumun farkında olma yetenekleri arttığı için artık son saniyede acil durum manevrası emri vermek zorunda kalmıyor.

SMR sistemleri, eski radar teknolojilerine göre çok daha yüksek bir frekansa sahip. Bu yüksek frekans, radarların antenlerinin daha kısa olmasına ve çok daha hızlı dönmesine imkan tanıyor. Antenin hızlı dönmesi, yerdeki cisimlere dair bilginin daha sık güncellenmesi demek.

Bu radarlar yaklaşık bir kilometrelik bir yarıçap içindeki her boyuttaki nesneyi algılayıp sınıflandırabiliyor. Havalimanı kulelerinde bu kadar yoğun bir veri akışının olması, aslında sivil dronların neden havalimanları çevresinde uçurulmaması gerektiğini de bir kez daha açıklıyor.

Yer Hareket Radarı aslında kağıt üzerinde tamamen yeni bir buluş değil ve bazı havalimanlarında daha önce sınırlı uygulamaları görüldü. Ancak Houston’daki bu büyük çaplı uygulama, ülke genelindeki tüm havalimanlarına yayılacak olan modernleştirme sürecinin en kritik adımı haline gelmiş durumda.