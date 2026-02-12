  • İSTANBUL
Gündem Sokakları ve evleri su bastı! CHP yönetiminde İzmir perişan
Gündem

Sokakları ve evleri su bastı! CHP yönetiminde İzmir perişan

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İzmir'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, beceriksiz yerel yönetim anlayışıyla birleşince şehri adeta göle çevirdi. Altyapı yetersizliği nedeniyle rögarların taştığı kentte, Karşıyaka başta olmak üzere pek çok ilçede vatandaşlar evlerine hapsoldu.

İzmir'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, beceriksiz yerel yönetim anlayışıyla birleşince şehri adeta göle çevirdi. Altyapı yetersizliği nedeniyle rögarların taştığı kentte, Karşıyaka başta olmak üzere pek çok ilçede vatandaşlar evlerine hapsoldu.

 

Özellikle Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nde sokaklar nehri andırırken, çok sayıda evin bodrum katını ve otoparkları lağım suları bastı. Araçların sular altında kaldığı mahallede vatandaşlar, belediye ekiplerinin gelmemesine isyan ederek kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı. "Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz" diyen İzmirliler, CHP'li büyükşehir belediyesinin sadece seyirci kalmasına tepki gösterdi.

