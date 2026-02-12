Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda açıklamalarda bulunuyor…

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor

Uluslararası krizlerde Türkiye'nin kapısı daha sık çalışıyor

Türkiye gündemi belirlenen ülke değil, gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor.

Cenab'ı Allah'a ne kadar hamd etsek az.

Henüz yeni başladık. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

Ben belediye başkanlığından geliyor. İstanbul'u çöp çamur çukur ile devralan bir belediye başkanıydım. İstanbul'a suyu elhamdülillah biz getirdik.

Ayrıntılar hazırlanıyor...