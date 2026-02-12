  • İSTANBUL
Yerel MLKP operasyonunda 3 gözaltı
Yerel

MLKP operasyonunda 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MLKP operasyonunda 3 gözaltı

Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

