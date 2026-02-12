  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar Trump'tan 'Hastaysan öl' kesintisi Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Dünya Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı
Dünya

Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova’nın, Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkan Yardımcısı Andrey Gyurov’u geçici hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından Gyurov, erken genel seçimleri şeffaf, dürüst ve anayasaya uygun şekilde hazırlamanın ana hedefleri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende konuşan Yotova, geçici hükümetin ana görevinin, erken genel seçimleri hazırlamak olduğunu belirterek, "Sizden beklentiler son derece büyük. Biz Bulgaristan vatandaşları olarak, dürüst, şeffaf, iyi hazırlanmış ve düzgün şekilde yürütülen seçimler istiyoruz." dedi.

 

Geçici hükümetin kesinleşmesi için Gyurov'un, en geç bir hafta içinde kuracağı kabinenin listesini hazırlaması gerektiğini söyleyen Yotova, "Sizden, her bir oyumuzu korumanızı bekliyoruz. Çünkü seçme hakkı, insanlık tarihindeki en temel haklardan biridir. Sizden, seçimlerin Bulgaristan Anayasası'na ve yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gyurov ise kendisine verilen görevi kabul ettiğini, sürece sorumluluk bilinciyle yaklaşacağını ifade etti.

Geçici hükümetin temel görevinin dürüst seçimlerin yapılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Gyurov, vatandaşların seçimlere güven duyması ve sandığa katılım göstermesinin önemine dikkati çekti.

Gyurov, geçici kabineyi oluşturmak için çalışmalara başlayacağını, hükümette yer alacak isimlerin deneyim, uzmanlık ve mesleki saygınlık temelinde seçileceğini kaydetti.

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

Gündem

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün!
Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün!

Gündem

Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün!

Ulu Hakan’ın yalnızlığı, Ümmetin Lideri’nin zaferi: Abdülhamid Han’dan Erdoğan’a Büyük Türkiye davası!
Ulu Hakan’ın yalnızlığı, Ümmetin Lideri’nin zaferi: Abdülhamid Han’dan Erdoğan’a Büyük Türkiye davası!

Gündem

Ulu Hakan’ın yalnızlığı, Ümmetin Lideri’nin zaferi: Abdülhamid Han’dan Erdoğan’a Büyük Türkiye davası!

Makamda oturup kalkması bir oldu! ABD yargısında fıkra gibi olay
Makamda oturup kalkması bir oldu! ABD yargısında fıkra gibi olay

Dünya

Makamda oturup kalkması bir oldu! ABD yargısında fıkra gibi olay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23