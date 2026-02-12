  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar Trump'tan 'Hastaysan öl' kesintisi Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Dünya Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler...
Dünya

Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler...

Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgeler, mide bulandıran sapığı aynı zamanda stratejik madenlere ve nadir elementlere sistematik biçimde ilgi duyduğunu da ortaya çıkardı. Yazışmalarda Bill Gates'in eski danışmanı Boris Nikolic, Epstein'e Türkiye'nin nadir elementlerinin peşine düştüklerini ve büyük bir yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.

ABD'de kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgeler, kamuoyunda çoğunlukla finans ve siyaset bağlantılarıyla anılan ismin aynı zamanda stratejik madenlere sistematik biçimde ilgi duyduğunu ortaya koyuyor.

Yeni belgeler, özellikle nadir toprak elementlerinde küresel tedarik rekabetine odaklanan ayrıntılı brifinglerin Epstein'e belirli aralıklarla iletildiğini gösteriyor.

Dosyalarda yer alan yatırım ve ekonomi sunumları, klasik bir maden raporundan ziyade jeopolitik risk analizi niteliği taşıyor. Sunumların ana eksenini Çin'in küresel nadir element piyasasındaki hakimiyeti ve buna karşı alternatif tedarik merkezleri oluşturma arayışı oluşturuyor.

ÇİN TEKELİ ANLATILMIŞ

Epstein'e gönderilen materyallerde nadir elementler, enerji ve yüksek teknoloji ekonomisinin kritik girdisi olarak tanımlanıyor. Belgelerde, hibrit araçlar ve düşük karbon teknolojileri için gerekli 17 elementten oluşan bu grubun küresel güç dengeleri açısından stratejik olduğu vurgulanıyor.

Sunumlarda Çin'in küresel hakimiyeti açık şekilde ortaya konuluyor. Söz konusu sunumlara göre Çin dünya nadir element üretiminin yaklaşık yüzde 95'ini gerçekleştiriyor.

Şubat 2012'de Epstein'e gönderilen "Moğolistan'ın büyüme öyküsü" başlıklı sunumda nadir elementlerin bölgede ve küresel pazardaki varlığına ilişkin bilgilere yer veriliyor.

Aynı belgelerde Pekin'in ihracatı kısarak fiyatları yükseltme stratejisinin piyasayı etkilediği belirtilirken, nadir element oksit fiyatlarının bir dönemde ton başına 203 bin 600 dolara kadar çıktığı aktarılıyor.

JEOPOLİTİK YATIRIM PERSPEKTİFİ

Belgeler, Epstein'e yapılan bilgilendirmelerin yalnızca maden rezervi tanıtımı olmadığını ortaya koyuyor. Sunumların dili doğrudan büyük güç rekabetine odaklanıyor ve nadir elementlerin enerji dönüşümü ile yüksek teknoloji üretiminin merkezinde yer aldığı anlatılıyor.

Çin'in üretimi azaltarak fiyatları yükseltmesi ve dış alıcıları ülke içinde üretime zorlaması, küresel tedarik zinciri riski olarak sunuluyor.

Bu nedenle Epstein'e iletilen analizlerin temel mesajı, yeni kaynaklara erken yatırımın stratejik avantaj sağlayacağı yönünde.

Dosyalar, Epstein'in yalnızca finansal yatırımları değil, aynı zamanda kritik hammaddeler üzerinden şekillenen küresel güç rekabeti hakkında da düzenli brifing aldığını gösteriyor. Sunumlar, nadir elementlerin, enerji dönüşümü ve teknoloji üretimi açısından petrol kadar stratejik hale geldiği yaklaşımını temel alıyor.

NADİR ELEMENTLERE YÖNELİK YATIRIM TAVSİYESİ

2011 tarihli bir e-postada ise Epstein'e doğrudan nadir toprak elementlerine odaklanan bir yatırım yapısı önerildiği görülüyor.

Gönderenin gizlendiği mesajda şu ifadeler kullanılıyor: "Merhaba Jeffrey geçen hafta seni düşündüm ve ilgini çekebileceğini düşündüğüm nadir toprak elementleri ve değerli metaller fonu hakkında bilgi iletmek istedim. Bu hafta onunla görüşmek isteyip istemeyeceğini lütfen bana bildir. "

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'la 30 Ağustos 2018'de yapılan yazışmalarda da Çin'le olan ilişkilere ve kritik mineraller konusuna değiniliyor.

Epstein, Bannon'a attığı mesajda, "Çin ekibimle konuştum, Çin'in daha güçlü olduğunu, hamlelerin zayıfladığını söylediler" ifadelerini kullanıyor.

Bannon ise "Çin'in bugün, başladığımız zamankinden daha güçlü olduğunu mu söylediler?" şeklinde cevap veriyor.

Epstein ise, "Başladığımız zamanı tanımlamak lazım. Kuzey Kore? Daha güçlü bağlar. Afrika? Daha güçlüler, stratejik mineralleri satın alıyorlar. Bir Kuşak Bir Yol. Liman lojistiği. Sonunda bunları askeriye çevirecekler... tarifeler (gümrük vergileri) etkisiz bir olay" mesajını gönderiyor.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Aynı konuşmanın devamında Epstein'in, "Bu arada, Arjantin bir sonraki çökecek yer" ve "Venezuela. Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol rezervi var" mesajları dikkati çekiyor.

Yazışmalarda ayrıca Bill Gates'in eski danışmanı Boris Nikolic, Epstein'e bir arkadaşının Türkiye'de nadir element madenciliğine büyük bir yatırım yapmayı planladığını söylüyor. Nikolic, "Alternatif kaynakların değeri büyük ölçüde artacak. Biliyorum bu senin ilgi alanın değil ama yine de seni bilgilendirmek istedim" ifadelerini kullanıyor.

Alman devinden sapık Epstein itirafı: Evet hataydı...
Alman devinden sapık Epstein itirafı: Evet hataydı...

Dünya

Alman devinden sapık Epstein itirafı: Evet hataydı...

Epstein’in adasındaki şeytani sır deşifre oldu: Siyonist seçkinlerin Baal tarikatı ayinlerinde çocuklara yönelik sapkın vahşet!
Epstein’in adasındaki şeytani sır deşifre oldu: Siyonist seçkinlerin Baal tarikatı ayinlerinde çocuklara yönelik sapkın vahşet!

Dünya

Epstein’in adasındaki şeytani sır deşifre oldu: Siyonist seçkinlerin Baal tarikatı ayinlerinde çocuklara yönelik sapkın vahşet!

Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş!
Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş!

Dünya

Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş!

Trump ile ilgili Epstein iddiası! "Herkes onun bunu yaptığını biliyordu"
Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu”

Dünya

Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu”

Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti
Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti

Dünya

Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu
Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu

Dünya

Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23