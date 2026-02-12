  • İSTANBUL
Evi kurşunlanan CHP'linin başvurusu kabul edildi! 'İmamoğlu posterini indirin' talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol Temurçe, İstanbul Valiliği’ne söz konusu posterin kaldırılması için başvuru yapmıştı.

CHP’li Erol Temurçe’nin İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuru üzerine Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi.

Polis, tebligatı bugün CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in çalışma arkadaşlarına tebliğ etmek istedi.

Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, geçici Kurul Üyeleri Erkan Narsap ile Zeki Şen, “Adı geçen katlar bizim kontrolümüz ve sorumluluğumuzda değil. Orası Sn Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisidir. Biz bu tebligatı alamayız” cevabını verdi.

Polis bunun üzerine tebligatı Özel’in Çalışma Ofisi’ndeki arkadaşlarına tebliğ etti. Afişin 7 gün içinde indirileceği öğrenildi.

Öte yandan başvuruyu yapan Erol Temurçe ile de konuştum. Temurçe, “Ben 40 yıllık CHP’liyim. Başvuru gerekçelerim nettir. İmamoğlu’nu eleştirdikten sonra evim kurşunlandı. Bunu sadece siz haber yaptınız. Medya sustu ama ben susmayacağım” dedi.

