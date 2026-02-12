  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeydan Karalar hakkında şok iddia! Ver rüşveti al paranı Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin... Sokakları ve evleri su bastı! CHP yönetiminde İzmir perişan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor Türkiye’nin öne çıkması ve Miçotakis’in ziyareti Diyalog kurma çağrısı Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler... Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor? 1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan
Dünya Kar felaketi büyüyor! Can kaybı 46’ya yükseldi
Dünya

Kar felaketi büyüyor! Can kaybı 46’ya yükseldi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kar felaketi büyüyor! Can kaybı 46’ya yükseldi

20 Ocak’tan bu yana etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı Japonya’da hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Japonya genelinde haftalardır süren yoğun kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, ülkenin geniş kesimlerinde devam eden kar yağışı kaynaklı kazalarda can kaybının 46'ya ulaştığı bildirildi. Kar temizleme çalışmaları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralananların sayısının ise 558 olduğu kaydedildi.

 

Can kayıplarının en yoğun yaşandığı bölgenin 17 ölümle Niigata eyaleti olduğu belirtildi. Niigata'yı, Akita, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinin takip ettiği aktarıldı. Vatandaşlara, kar temizleme çalışmaları sırasında güvenlik önlemlerini almaları ve mümkünse tek başlarına çalışmamaları uyarısında bulunuldu.

27 ölü, 290 yaralı: Japonya’da kar kabusu
27 ölü, 290 yaralı: Japonya’da kar kabusu

Dünya

27 ölü, 290 yaralı: Japonya’da kar kabusu

Japonya'yı esir aldı! Kar fırtınasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46'ya çıktı
Japonya'yı esir aldı! Kar fırtınasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46'ya çıktı

Dünya

Japonya'yı esir aldı! Kar fırtınasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46'ya çıktı

Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer!
Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer!

Dünya

Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23