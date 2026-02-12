Antifungal ve antispazmodik gibi... Rezene çayı ne işe yarar? Rezene çayı faydaları nelerdir?

Rezene çayının günlük önerilen bir tüketim miktarı veya sınırı yoktur, bu nedenle vücudunuzun buna nasıl tepki verdiğini görmek için yavaş yavaş tüketin. Çok miktarda tüketirseniz güvenli olmayabilir. Ancak, vücutta hormonal etkilere neden olabileceğinden hamile kadınlar veya bebekler için önerilmez. Kereviz gibi bir üyesi olan havuç ailesinin bir parçası olduğu için, bu yiyeceklere alerjisi olanların rezene çayı kullanmaktan kaçınmaları önerilmektedir. Rezene çayı çok güçlü bileşenlere sahip olduğundan, onu veya başka bir takviyeyi almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.