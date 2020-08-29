Suriye direnişinin önemli isminden Türkiye'ye çağrı: Kendinizi sınırlarınızdan ibaret görmeyin

İdlib'de ikamet eden ve Suriye direnişinin önemli isimlerinden Dr. Abdullah el-Muhaysini, bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptı.

Terör devleti İsrail'in Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı skandal "normalleşme anlaşması" ile birlikte diğer Arap rejimlerine yapılan anlaşma çağrısını değerlendiren Muhaysini, siyonist işgalcilerin Arap devletlerine olan bu çağrısının yeni bir şey olmadığını, yaşının İsrail işgalinin yaşı ile aynı yaşta olduğunu belirtti.

"Bu savaşın aslında birçok faydası oldu"

Bu savaşın Araplar ve işgalci İsrail'in değil, Müslümanların savaşı olduğu değerlendirmesinde bulunan Muhaysini, bu savaşın aslında birçok faydası olduğunu da belirtti. Muhaysini siyonistlerin kendilerinden nefret etmeye başladığını, dünya çapında terk edildiklerini, her yerde buğz edilenler olduklarını, hatta ‘siyonist' (gaspçı) kelimesinin her yerde peşlerinden gittiğini vurguladı.

"İşleri ellerine yüzlerine bulaştırdılar"

İsrail'le anlaşanların siyonistlerin koynuna girdiğini, BAE'nin özellikle Libya'da, terör örgütü PKK'nın desteklenmesinde ve Yemen'deki savaşta işleri eline yüzüne bulaştırdığını ifade eden Muhaysini,

BAE'nin bu yaptıklarıyla ümmetin kızgınlığına, nefretine ve lanet etmesine neden olduğunu bildiren Muhaysini, Siyonistlerin bataklığına battıklarını söyledi.

"Türkiye halkı kendilerini sınırlarından ibaret görmemeli"

Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yapan Dr. Abdullah el-Muhaysini, Arap Müslümanların nezdinde Türkiye'nin devrimlere destek olan, mazlum ve yaralı halklar için en makbul olan ülke olduğunu belirtti. Bugün Arap toplumlarının tamamının gözlerini Türkiye halkına çevirdiğini, Türkiye'ye iltica ettiklerini ifade eden Muhaysini, Türkiye'nin mazlumlara kol kanat gererek oldukça ciddi bir sorumluluk üstlendiğini, sosyal medyada da dünyanın birçok yerindeki Müslümanlarca Türkiye'ye karşı olan sevginin dile getirdiğini ifade etti.

Türkiye halkının kendilerini sadece Türkiye sınırlarından ibaret görmemesi gerektiğini kaydeden Muhaysini, Türkiye'nin bugün taşıdığı değerlerin sorumluluğun, destekçisi olduğu mazlumların Allah'tan sonra tek yardımcısı olduklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.

"İdlib halkının Türkiye'den beklentileri var"

İdlib'deki durumu da ele alan Muhaysini, Suriye halkının Türkiye'nin sahadaki mevcudiyetinin muhtemel bir saldırıya karşı güvence sağladığı düşüncesi ile huzurlu olduklarını, insanların, Türkiye'nin Esed rejimine baskı yapacağı ve rejim güçlerinin Soçi anlaşması sınırlarına çekilerek 50 bin Suriyelinin yaşam alanı olan Serakib'in, 150 binden fazla kişinin yaşam alanı olan Maaret Numan'ın tekrar alınması yönünde beklenti içerisinde olduklarını ifade etti.