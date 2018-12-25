Sürekli ayaklarınız mı ağrıyor?

Ayaklarınızda bacaklarınızda sürekli bir yorgunluk hissi, ağrı ve şişmeden mi şikayetçisiniz? Ayak damarlarınızda kan akışında problemler oluşmaya başlamış demektir.. Hele 60’lı yaşlara gelip dayandınızsa.. Buna “venöz reflü hastalığı” deniyor. Yaşı ilerlemiş hanımların %75’inde, erkeklerin %45’inde görülen venöz reflünün ilk belirtisi, diz altında ve bileklerde görülen ve gün içinde artan şişlik.. Akşamları çıkarttığımız çoraplarımızın lastiklerinin izleri, bacaktaki ödemin en somut göstergesi.

Hastalık ilerledikçe bacaklarda aslında hiç olmaması, gelişmemesi gereken damarlar görülmeye başlar. Sabahtan akşama doğru artan karakterde, ayak tabanından dize doğru, adeta bir çizme tarzında, yanma -yorgunluk- ağrı hissi; dizaltında, bacağın iç yanında, kaşıntı; hareketsiz kalındığında ayaklarda veya parmaklarda kramplar olur. Gece ayakları yorgandan dışarı uzatıp serinletme veya germe arzusu duyulur.

Uzun yolculuklar, bacağa gelen darbeler, vücudun susuz kalması gibi durumlarda, toplardamar içindeki zaten yavaş olan kan akımı tamamen durur ve pıhtı oluşur. Bu pıhtı, tedavi edilmediğinde akciğer içindeki bir damarın tıkanmasına yol açabilir.

Kimlerde Görülür?

Ailede bu hastalık olması; hormonal bozukluklar veya hormon içeren ilaçlar kullanılması; uzun süre oturmayı veya ayakta durmayı gerektiren bir yaşam tarzı; hamilelik; aşırı kilo; uzun süreli güneş banyoları, sauna, kaplıca; topuklu ayakkabılar; bacakta bölgesel veya genel ısı-basınç uygulamasını gerektiren kozmetik yaklaşımlar bacaktaki reflünün ortaya çıkmasına yol açarlar.

Tedavi için iki yol var. Birincisi, 100 yıldır uygulanan klasik ameliyat yöntemidir. Hastalığın maalesef 5 yıl içinde nüks etme oranı %70’lerdedir. İkinci yöntem ise, hiçbir kesi ve dikişi gerektirmeyen, lokal anestezi ve hasta uyanıkken uygulanan EVTA yöntemidir.