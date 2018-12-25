0553 313 94 23

Sürekli ayaklarınız mı ağrıyor?

Ayaklarınızda bacaklarınızda ağrı ve şişmeden mi şikayetçisiniz?

25 Aralık 2018 Salı 16:15
Sürekli ayaklarınız mı ağrıyor?

Ayaklarınızda bacaklarınızda sürekli bir yorgunluk hissi, ağrı ve şişmeden mi şikayetçisiniz? Ayak damarlarınızda kan akışında problemler oluşmaya başlamış demektir.. Hele 60’lı yaşlara gelip dayandınızsa.. Buna “venöz reflü hastalığı” deniyor. Yaşı ilerlemiş hanımların %75’inde, erkeklerin %45’inde görülen venöz reflünün ilk belirtisi, diz altında ve bileklerde görülen ve gün içinde artan şişlik.. Akşamları çıkarttığımız çoraplarımızın lastiklerinin izleri, bacaktaki ödemin en somut göstergesi.

Hastalık ilerledikçe bacaklarda aslında hiç olmaması, gelişmemesi gereken damarlar görülmeye başlar. Sabahtan akşama doğru artan karakterde, ayak tabanından dize doğru, adeta bir çizme tarzında, yanma -yorgunluk- ağrı hissi; dizaltında, bacağın iç yanında, kaşıntı; hareketsiz kalındığında ayaklarda veya parmaklarda kramplar olur. Gece ayakları yorgandan dışarı uzatıp serinletme veya germe arzusu duyulur.

Uzun yolculuklar, bacağa gelen darbeler, vücudun susuz kalması gibi durumlarda, toplardamar içindeki zaten yavaş olan kan akımı tamamen durur ve pıhtı oluşur. Bu pıhtı, tedavi edilmediğinde akciğer içindeki bir damarın tıkanmasına yol açabilir.

Kimlerde Görülür?

Ailede bu hastalık olması; hormonal bozukluklar veya hormon içeren ilaçlar kullanılması; uzun süre oturmayı veya ayakta durmayı gerektiren bir yaşam tarzı; hamilelik; aşırı kilo; uzun süreli güneş banyoları, sauna, kaplıca; topuklu ayakkabılar; bacakta bölgesel veya genel ısı-basınç uygulamasını gerektiren kozmetik yaklaşımlar bacaktaki reflünün ortaya çıkmasına yol açarlar.

Tedavi için iki yol var. Birincisi, 100 yıldır uygulanan klasik ameliyat yöntemidir. Hastalığın maalesef 5 yıl içinde nüks etme oranı %70’lerdedir. İkinci yöntem ise, hiçbir kesi ve dikişi gerektirmeyen, lokal anestezi ve hasta uyanıkken uygulanan EVTA yöntemidir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:15
  1. ayak ağrısı
  2. bacak ağrısı
  3. venöz reflü hastalığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    1. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    2. Bagajından kasatura çıktı, savunması..
    3. Eski Mossad başkanı açıkladı: Trump'ı..
    4. "Kuzey-Güney koridoru Hint Okyanusu..
    5. Kefalet sigortasında yeni dönem
    6. "Türkiye'nin E-Ticarette En Büyük..
    7. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    8. Altının kilogramı 215 bin 500 liraya..
    9. ABD'nin çekilme kararı sonrası YPG..
    10. Asırlık Ayşe nine, 114 yaşında vefat..
    11. Düzce'deki şüpheli ölüm
    12. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    13. VSY Biotechnology, BN Academy..
    14. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    15. Rus uzmandan çarpıcı analiz!..
    16. İhtiyaç sahibi aile "sıcak yuva"ya..
    17. CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden..
    18. "Artışı çalışanlarımız adına..
    19. "Başakşehir'in başarısına odaklanmış..
    20. FETÖ'nün "Türkiye sohbet imamı"..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?