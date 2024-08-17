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Gündem Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu
Gündem

Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-17 12:49:00 -

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, ilde çıkan orman yangınları sebebiyle aradığı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşamadığına dair yalanı canlı yayında ifşa oldu. Gazeteci Sinan Burhan ise gerçeğin böyle olmadığını, Bakan Yumaklı'ya ulaştığını ve bakanın kendisine, "Sizin bana ulaştığınız yerde Cemil Tugay nasıl ulaşamaz?" dediğini aktardı.

İzmir'in Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına karşı büyük bir mücadele başlatıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yönlendirilen 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, alevlerle etkin bir şekilde mücadele ediyor.

Ancak, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının yayılma hızı arttı ve ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir paylaşım geldi.

"BAŞKANIMIZ, BAKAN YUMAKLI'YA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her üç kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar.

Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmeleri için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, İzmir’de kontrol altına alınamayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınına daha etkin müdahale edilmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ulaşmaya çalışıyor.

Gün siyaset, gün rekabet değil, gün hep beraber yangınla mücadele günüdür."

İBRAHİM YUMAKLI: ULAŞAMADIĞI BİLGİSİ YANLIŞTIR

TV100'de Özgür İfade programında konuşan gazeteci Sinan Burhan ise gerçeğin böyle olmadığını, Bakan Yumaklı'ya ulaştığını ve bakanın kendisine, "Sizin bana ulaştığınız yerde Cemil Tugay nasıl ulaşamaz?" dediğini aktardı.

Burhan şunları söyledi:

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’yı aradım. Bana “Siz bana ulaşabilirken, bir tarafta yangın var bir tarafta fedakarlıklar yapılıyor... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının bana ulaşamadığı bilgisi yanlıştır. O sıcakta yüzümü yıkıyordum, hemen aradım kendisine ulaşamadım. Benim gündemim siyasi polemik yapmak değil. Şu anda yangını söndürmekle uğraşıyorum. Bana ulaşamadığı iddiasını asla kabul etmiyorum. Sizin bana ulaştığınız yerde Cemil Tugay nasıl ulaşamaz?” dedi.

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