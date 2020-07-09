  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sürat Kargo Genel Müdürlüğü’ne Metin Kocael atandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:21:48 -
Sürat Kargo Genel Müdürlüğü’ne Metin Kocael atandı

İSTANBUL (AA) -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığı altında yönetilen Sürat Kargo'nun genel müdürlüğüne Metin Kocael getirildi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, 17 bölge, 700 şube, 24 aktarma merkezi ve 5161 personel ile faaliyetini sürdüren Sürat Kargo sektörünün lideri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Türkiye ve 220 ülkede dağıtım yapan Sürat Kargo yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzde 80 büyüdü.

Sürat Kargo'nun genel müdürlüğüne atanan Kocael, Yurtiçi Kargo’da 2010 yılından itibaren 5 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı ve ardından 4 yıl genel müdürlük görevini yürütmüştü. Kasım 2019’da Yurtiçi Kargo’yla yollarını ayıran, sonrasında birçok firma için ismi geçen Kocael’in tercihi Sürat Kargo oldu.

Pandemi döneminde yıldızı parlayan sektörlerin başında gelen kargoculuk sektörünün önemli oyuncularından biri olan Sürat Kargo’da yeni atamayla birlikte yapılanma sürecine hız verilmesinin, yenilikçi çözümler ve ilave yatırımlarla hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı