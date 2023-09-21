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Yerel Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kamerada
Yerel

Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-21 07:04:00 -

Adana’da bir kişi hasımlarını fark etmesi üzerine cep telefonu dükkanına koşarak sığınırken şüpheliler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi yolda hasımlarını görünce bir cep telefonu tamircisi dükkanına sığındı. Şüpheliler ise iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı anında iş yerinin dükkanından kurşunların girmesi üzerine bir müşteri hemen eğilirken diğer kişiler de dükkanın arkasına doğru kaçarak canlarını zor kurtardı.

Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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