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Dünya Şüpheli yakalandı: Trump'a yeni suikast girişimi mi?
Dünya

Şüpheli yakalandı: Trump'a yeni suikast girişimi mi?

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Şüpheli yakalandı: Trump'a yeni suikast girişimi mi?

Trump'ın Kaliforniya'daki golf sahasında, planlanan ziyaretinden iki gün önce şüpheli hareketlerde bulunan silahlı bir kişi gözaltına alındı.

Trump'ın Kaliforniya'daki golf sahasında, planlanan ziyaretinden iki gün önce şüpheli hareketlerde bulunan silahlı bir kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'a ait Kaliforniya'daki bir golf sahasında, Trump'ın bölgeyi ziyaret etmesinden iki gün önce silahlı bir kişi gözaltına alındı. Gelişmeyi Los Angeles İlçesi Şerif Ofisi yayımladığı açıklamayla duyurdu.

Güvenlik hazırlıklarını izlediği şüphesi

Şüpheli, golf sahasında dolaşırken fotoğraf ve video çekerken görülmesi ve güvenlik planlamasına ilişkin faaliyetleri gözlemliyor izlenimi vermesi nedeniyle dikkat çekti.

Gözaltı işlemi pazar günü öğleden sonra, Los Angeles yakınlarındaki Rancho Palos Verdes bölgesinde bulunan golf sahasında gerçekleştirildi.

Donald Trump'ın salı akşamı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi tarafından düzenlenecek bağış yemeğine katılmak üzere aynı tesisi ziyaret etmesi planlanıyordu.

 

Üzerinde mühimmat, aracında silah bulundu

Şüphelinin kimliğinin Janine John Tile olduğu açıklandı.

Polis, şüphelinin pantolon cebinde 16 mermi kapasiteli ve dolu bir şarjör bulunduğunu bildirdi.

38 yaşındaki zanlının aracında yapılan aramada ise dolu bir tabanca ve ikinci bir dolu şarjör ele geçirildi.

Gözaltının ardından şerif ekipleri ile FBI'ın terörle mücadele birimi, şüphelinin Los Angeles'ın Downey banliyösündeki evinde arama yaptı.

Aramada bir tüfek, bir tabanca, kurşun geçirmez yelek, çok sayıda şarjör, mühimmat, iki telsiz ve "endişe verici ifadeler içeren defterler" ele geçirildi.

Soruşturma dosyası salı sabahı Los Angeles Bölge Savcılığı'na teslim edildi. Savcılık, şüpheli hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

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