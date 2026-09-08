  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı Siirt’te otluk alan alevlere teslim oldu! Yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi Srebrenitsa kasabına Sırbistan’dan alçakça saygı! Bosna Hersek skandala tepki gösterip diplomatik ilişkileri askıya aldı! Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Yasa dışı “panel” soruşturmasında yeni dalga! 27 avukat hakkında karar Otomotiv yan sanayisine dev soruşturma! Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İşte 39 şirket ve birlik Devlet Bahçeli "Ahmetler makama" demişti! Ahmet Özer apar topar Bahçeli ile görüştü
Gündem Üsküdar’da başkan vekili seçimi 2. tura kaldı
Gündem

Üsküdar’da başkan vekili seçimi 2. tura kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Üsküdar’da başkan vekili seçimi 2. tura kaldı

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı. İlk tur tamamlandı ve seçim 2. tura kaldı.

AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı.

Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.

AK PARTİ ÖNDE TAMAMLADI

Üsküdar’da 21 CHP’li/Yeni Partili meclis üyesi, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunurken, ilk turda Cumhur İttifakı 22, CHP/Yeni Parti 20 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı. İlk turda; CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e bir oy gelmiş oldu.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi
Gündem

CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki kritik İkinci Başkan Vekilliği seçiminde CHP ile YENİ Parti ortak adayda buluştu. İki partinin dest..
Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’
Gündem

Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ifadesini aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için sol medyanın “İhaleleri de inc..
Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!
Gündem

Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, Başkent'in en köklü ailelerine, Borsa İstanbul'daki dev ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23