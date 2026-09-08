Üsküdar’da başkan vekili seçimi 2. tura kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı. İlk tur tamamlandı ve seçim 2. tura kaldı.
AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı.
Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.
AK PARTİ ÖNDE TAMAMLADI
Üsküdar’da 21 CHP’li/Yeni Partili meclis üyesi, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunurken, ilk turda Cumhur İttifakı 22, CHP/Yeni Parti 20 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı. İlk turda; CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e bir oy gelmiş oldu.
Ayrıntılar gelecek…