Afganistan'da İran güdümlü Şia merkezi kapatıldı!

Afganistan İslam Emirliği, başkent Kabil’de kamu mülkü üzerine usulsüz şekilde kurulan ve lağvedilen ve Şii yapıların etki alanı haline gelen Hatemü'n-Nebiyyin yerleşkesine yönelik yasal tahliye sürecini tamamladı.

İşgal ve kukla yönetimler döneminde gasp edilen arazilerin Beytülmâl’e kazandırılması hamlesi kapsamında, devlete ait mülk üzerinde izinsiz faaliyet yürüten merkez mühürlenerek kontrol altına alındı.

Adalet Bakanı Şeyh Abdülhakim Şeri riyasetinde yürütülen "Gasp Edilen Arazileri Geri Alma Komisyonu" çalışmaları sonucunda, Kabil’in 3. Bölgesi’nde yer alan Hatemü'n-Nebiyyin Külliyesi'nin bulunduğu arazinin devlete ait olduğu resmi tapu ve kadastro kayıtlarıyla belgelendi. Geçmişteki yozlaşmış rejimlerin sağladığı imtiyazlarla kamu malını mülk edinen şahıslara yönelik yürütülen hukuki süreç neticesinde, arazinin asıl sahibi olan devlete iadesi yönünde kesin karar çıktı. Güvenlik birimleri, bakanlığın tahliye emrini icra etmek maksadıyla yerleşkeye intikal etti.

Lağvedilen siyasî yapılar

İslam Emirliği, dini eğitim kisvesi altında Şii propagandasının yürütülmesine son verme politikasını kararlılıkla tatbik ediyor. Hatemü'n-Nebiyyin yerleşkesi, geçmişte Batı destekli hükümetlerle iş birliği yürüten "Afganistan İslam Hareketi" mensuplarının nüfuz odağı olarak kullanılıyordu. Külliye bünyesinde izinsiz faaliyet gösteren Temeddün TV’nin, yasaklanan siyasi partilerin ajandasını yayma gayreti tespit edildiğinden yayınları daha önce askıya alınmıştı. Son operasyonla birlikte, siyasi rant ve kamu mülkünü istismar şebekelerinin dini yapıların ardına saklanma girişimleri bertaraf edildi.

Tahliye işlemi esnasında kanunların uygulanmasını engellemek ve kargaşa çıkarmak isteyen provokatörler yerleşke önünde toplanarak kışkırtıcı eylemlere girişti. Kamu görevlilerinin vazifesini ifa etmesine engel teşkil eden ve taşkınlık çıkararak güvenlik zafiyetine sebep olan 28 kişi emniyet güçlerince sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Gerekli tahkikatın ardından şüphelilerin büyük kısmı salıverilirken, fitne girişimini organize eden elebaşlarının tahkikatı Kabil 3. Bölge Emniyet Müdürlüğü nezdinde devam ediyor.

Beytülmâl Tavizsiz Korunacak

İslam Emirliği yetkilileri, zengin ve imtiyazlı zümrelerin kamu arazilerini şahsi ya da mezhebi amaçlarla işgal etme devrinin kapandığını vurguladı. Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olduğunu belirten Adalet Bakanlığı, gasp edilen her karış vatan toprağının halkın ortak faydasına tahsis edileceğini ve şeri hukuk çizgisinden taviz verilmeyeceğini beyan etti. Yerleşkenin bundan böyle devletin meşru denetiminde kamu yararına hizmet vermesi planlanıyor.