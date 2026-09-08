Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere toplam 14 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görev almak isteyen adaylar için yeni personel alım süreci başladı. Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Genel Müdürlük, pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik emniyeti elektronik personeli olmak üzere toplam 14 personel alacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.
Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.