Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma'yla oynayacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma'yla oynayacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında İtalya Serie A takımlarından Roma ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde UEFA'nın resmi sitesi üzerinden mücadelede görev alacak hakemler duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklama göre Fenerbahçe-Roma maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.
Fenerbahçe-Roma maçında dördüncü hakem olarak Juan Martinez Munuera, VAR hakemi olarak Cesar Soto Grado ve AVAR'da Valentin Gomez yer alacak.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Fenerbahçe-Roma maçı 10 Eylül Perşembe günü oynanacak. Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşma 19:45'de başlayacak.
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