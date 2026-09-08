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Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma'yla oynayacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

#1
Foto - Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında İtalya Serie A takımlarından Roma ile karşı karşıya gelecek.

#2
Foto - Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek

Karşılaşma öncesinde UEFA'nın resmi sitesi üzerinden mücadelede görev alacak hakemler duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklama göre Fenerbahçe-Roma maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

#3
Foto - Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek

Fenerbahçe-Roma maçında dördüncü hakem olarak Juan Martinez Munuera, VAR hakemi olarak Cesar Soto Grado ve AVAR'da Valentin Gomez yer alacak.

#4
Foto - Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Fenerbahçe-Roma maçı 10 Eylül Perşembe günü oynanacak. Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşma 19:45'de başlayacak.

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