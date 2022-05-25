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Yerel Şüpheli araçta 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi!
Yerel

Şüpheli araçta 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, koruma altındaki 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Kaçak toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 18:03:00 -
Şüpheli araçta 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, koruma altındaki 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Kaçak toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza uygulandı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ketenciler köyünde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 50 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

Araçtaki 2 kişiye 218 bin lira ceza kesilirken salep soğanları Ereğli İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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