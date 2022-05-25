Şüpheli araçta 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, koruma altındaki 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Kaçak toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza uygulandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, koruma altındaki 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Kaçak toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza uygulandı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ketenciler köyünde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 50 kilogram salep soğanı ele geçirdi.
Araçtaki 2 kişiye 218 bin lira ceza kesilirken salep soğanları Ereğli İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.