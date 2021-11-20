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Gündem Şüpheler artıyor: Küçük Müslüme oraya nasıl gitti?
Gündem

Şüpheler artıyor: Küçük Müslüme oraya nasıl gitti?

Mersin'de 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dün cansız bedeni bulundu. Kaybolduğu yerden 7 km uzaklıkta bir dağ tepesinde bulunan Müslüme'nin oraya nasıl gittiği araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:33:00 -
Şüpheler artıyor: Küçük Müslüme oraya nasıl gitti?

Mersin Gülnar'da Yörük ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, dün öğlende küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

Tam 7 km uzaklıkta bulundu

Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.

Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi bulundukları çadırda gözyaşlarına boğuldu. Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

Oraya nasıl gittiği araştırılıyor

Öte yandan ekipler Müslüme'nin o kadar uzağa nasıl gitmiş olduğunu araştırıyor. Küçük kızın babasının arama çalışmaları sırasında "Husumetlilerimiz var" sözlerini dikkate alan polis, çalışmalarını o yönde genişletiyor.

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