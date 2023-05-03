"SÜPER ŞİMŞEK İHA"nın özellikleri belli oldu

TRT Haber muhabiri Sertaç Aksan ile röportajında İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, ŞİMŞEK İHA’dan edinilen deneyimlerle geliştirilen SÜPER ŞİMŞEK’in teknik özelliklerini açıkladı.

ŞİMŞEK’e kıyasla daha büyük ve uzun menzilli olan SÜPER ŞİMŞEK’in uzun vadede 11 farklı görevi icra etmesi planlanıyor.

200 kg ağırlığındaki SÜPER ŞİMŞEK, 0.8-0.9 Mach hızında uçuş yapabilecek. ANKA-3 MİUS ve KAAN Milli Muharip Uçak tarafından taşınabilecek SÜPER ŞİMŞEK; eşlik ettiği platformlara sürü halinde görev paylaşımı yaparak Elektronik Destek/Elektronik Taarruz, sahte hedef gibi görevleri yapabilecek olmasının yanında 35 kg harp başlığı kapasitesiyle özellikle hava savunma sistemleri gibi kritik hedeflere karşı bir seyir füzesi gibi kullanılabilecek.

Özellikle Elektronik Harp ve sahte hedef gibi kabiliyetler SÜPER ŞİMŞEK’i hava savunma sistemlerine karşı yeni bir koz olarak karşımıza çıkarıyor. Kamikaze İHA olarak kullanıldığı zaman daha büyük ve hızlı bir platform olması sebebiyle SÜPER ŞİMŞEK’in, KAMİKAZE ŞİMŞEK İHA’dan önemli ölçüde daha uzun menzile sahip olacağı değerlendirilmektedir.

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Muharip yönü dışında savaş uçaklarıyla benzer yapı ve uçuş karekteristikleri, hava savunma sistemlerinin test ve eğitim faaliyetleri için de önemli bir yere sahip olacaktır.

Taşınabilir çok maksatlı destek İHA’ları, dünyada “loyal wingman” platformları üzerine çalışmaların yeni bir kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Airbus’ın FCAS programı kapsamında Remote Carrier ailesi ve ABD’de UTAP-22 platformu ve LongShot projesi gibi çalışmalar bu kategorideki önemli örnekler arasındadır.

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