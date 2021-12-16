Süper Lig nefes kesen karşılaşmalarını çok uzun bir süredir şifreli olarak, beIN SPORTS ekranlarından seyircisi ile buluşturuyor.

Liderlik yarışının hız kesmediği ve derbilerin seyrine doyulmaz anları, her hafta sonu sporseverlerin karşısında oluyor.

Ancak son zamanlarda beIN SPORTS ile ilgili bir takım sorunlar meydana gelmeye başladı ve yayıncı kuruluşun değişeceği gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamada, naklen yayın sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapmıştı.

Peki, Naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak, Süper Lig'in yeni yayıncısı kim olacak? Bu konu hakkında Özdemir şunları söylemişti:

Naklen Yayın Ihalesi hakkında geçtiğimiz ekim ayında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir şu ifadelere yerdi;

"Dört kişi Kulüpler Birliğinden, dört kişi TFF'den, bir de sekreterlik yapsın diye TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ı da yayın ihalesi kuruluna alarak çalışmaya başladık. Birinci kademede bize mutlaka bir danışman gerektiği kararını verdik. Danışman aramaya başladık.

Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz."