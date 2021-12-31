Süper Lig'in yeni hakemleri belli oldu! Eski başkanın oğlu terfi aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesinde Süper Lig ve A klasman hakemliğine terfi eden hakemler belirlendi.

Yaşar Filiz'in oğlu terfi etti

İstanbul İl Hakem Kurulu eski başkanı Yaşar Filiz'in oğlu Mustafa Kürşad Filiz, Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay (İstanbul) Spor Toto Süper Lig'e terfi eden hakemler oldu.

İsmet Cengiz'in oğlu terfi aldı

Yine Bölgesel Hakem Kurulu üyesi İsmet Cengiz'in oğlu Can Cengiz de terfi etti.

Spor Toto 1. Lig'e terfi eden hakemler ise şunlar:

Tarık Güldal (Adana), Eren Özyemişcioğlu (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Mehmet Türkmen (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Can Cengiz (İstanbul), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Adem Cinek (Ordu), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas).

Ömer Faruk Ünal uyarmıştı

Ömer Faruk Ünal yaptığı geçtiğimiz günlerde açıklamada, "İki aydır ne yaptılarsa 14 hakem tespit ettiler. Bu hakemlerin hepsi torpilli. Federasyondan, işte akraba, yeğen hepsi torpillidir. Bunların 12’si koşuları koşamadı. Torpilin fiyasko ile nasıl sonuçlandığı görülmüştür. Ferhat Gündoğdu ve ekibi bir sekretaryadır. Bunlar 14 hakem öyle bir ayarlanmış ki 7 maça çıkarılmış. Eş, dost hepsi bunların torpilldir" demişti.

İşte Ömer Faruk Ünal'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu o hakemlerin listesi: