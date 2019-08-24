Süper Lig’in en pahalı orta sahası Galatasaray’ın
Transferde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray, kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Fransız yıldız N’zonzi ile Süper Lig’deki en pahalı orta sahaya sahip oldu. 25 milyonluk piyasa değerine sahip olan Jean Michael Seri ve son olarak Roma’dan kadroya katılan Steven N’zonzi ikilisinin piyasa değeri toplam 48 milyon euro’yu buldu.24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:09
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’inde yer alacak olan Belhanda, N’zonzi ve Jean Michael Seri üçlüsünün toplam piyasa değeri ise 53 milyon 500 bin euro. Transfer döneminin başlamasından itibaren Falcao’yu bekleyen taraftara Nzonzi’nin açıklanması sosyal medyada geniş yankı buldu.
Taraftarlar Falcao’yu bekliyor
Transfer döneminde dünya futbolunun önemli isimlerini kadrosuna katan Galatasaray’da tüm taraftarlar tabiri caizse Falcao ile yatıp Falcao ile kalkıyor. Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı sosyal medyada olay olan Falcao için ise resmi bir transfer açıklaması yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan resimler ve yapılan yorumlar sonrasında bitti denilen transfer için resmi açıklama bekleniyor.
Sadece Luyindama ve Ozornwafor
Galatasaray’ın bu sene iddialı bir kadro oluşturması sarı kırmızılıları şampiyonluğun en büyük adayı haline getirirken, transfer sezonunu Finansal Fair Play (FFP) kuralları içinde sürdürmeye çalışan Galatasaray yönetimi, şu ana kadar kadroya kattığı oyunculardan sadece Nijeryalı genç stoper Ozornwafor için 300 bin euro ve geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giyen Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullanarak Standart Liege’ye 5 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Takıma katılan diğer oyuncular kiralık olarak ya da bedelsiz bir şekilde transfer edildiği için Finansal Fair Play’e aykırı bir durum teşkil etmiyor.
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