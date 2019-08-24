0553 313 94 23

Süper Lig’in en pahalı orta sahası Galatasaray’ın

Transferde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray, kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Fransız yıldız N’zonzi ile Süper Lig’deki en pahalı orta sahaya sahip oldu. 25 milyonluk piyasa değerine sahip olan Jean Michael Seri ve son olarak Roma’dan kadroya katılan Steven N’zonzi ikilisinin piyasa değeri toplam 48 milyon euro’yu buldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:09
Süper Lig’in en pahalı orta sahası Galatasaray’ın

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’inde yer alacak olan Belhanda, N’zonzi ve Jean Michael Seri üçlüsünün toplam piyasa değeri ise 53 milyon 500 bin euro. Transfer döneminin başlamasından itibaren Falcao’yu bekleyen taraftara Nzonzi’nin açıklanması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Taraftarlar Falcao’yu bekliyor

Transfer döneminde dünya futbolunun önemli isimlerini kadrosuna katan Galatasaray’da tüm taraftarlar tabiri caizse Falcao ile yatıp Falcao ile kalkıyor. Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı sosyal medyada olay olan Falcao için ise resmi bir transfer açıklaması yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan resimler ve yapılan yorumlar sonrasında bitti denilen transfer için resmi açıklama bekleniyor.

Sadece Luyindama ve Ozornwafor

Galatasaray’ın bu sene iddialı bir kadro oluşturması sarı kırmızılıları şampiyonluğun en büyük adayı haline getirirken, transfer sezonunu Finansal Fair Play (FFP) kuralları içinde sürdürmeye çalışan Galatasaray yönetimi, şu ana kadar kadroya kattığı oyunculardan sadece Nijeryalı genç stoper Ozornwafor için 300 bin euro ve geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giyen Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullanarak Standart Liege’ye 5 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Takıma katılan diğer oyuncular kiralık olarak ya da bedelsiz bir şekilde transfer edildiği için Finansal Fair Play’e aykırı bir durum teşkil etmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:09
  1. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da konserler şehitler için iptal edildi
    1. Hatay’da konserler şehitler için iptal..
    2. Bir market çalışanın kadın iş..
    3. Hikmet Karaman: “Bu sezon ligde 1..
    4. Fransa'da G7 Zirvesi başladı
    5. Kendisini döven kocasını bıçakladı
    6. Husumet beslediği kişiyi ayağından..
    7. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
    8. Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada..
    9. Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019..
    10. 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi, çok..
    11. Hong Kong'ta sokaklar savaş alanına..
    12. Koç, Gümüşdağ ve Güneş yan yana
    13. 1071 metrekare Türk bayrağıyla "fener..
    14. Mansur Yavaş, Alkan çiftinin nikah..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pençe-1,..
    16. Real Madrid, Valladolid ile berabere..
    17. Sivas’ta trafik kazası:5 yaralı
    18. "Kadın 'ikinci sınıf' ve 'ezilen'..
    19. Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 -..
    20. Antalya’da ilk Tropikal Meyve Hasat..
    21. Çukurca'dan acı haber: 1 şehit!
    22. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    23. Süper Lig’in en pahalı orta sahası..
    24. Muriqi, eski hocasını unutmadı
    25. İki takım oyuncuları Emine Bulut için..
    26. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    27. Türkiye Emine Bulut'a kahrolurken..
    28. Emre Belözoğlu, Başakşehir takım..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
    30. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!