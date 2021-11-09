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Spor Süper Lig'in en değerli oyuncusu kim?
Spor

Süper Lig'in en değerli oyuncusu kim?

Süper ligde 12. haftanın ardından Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürürken, bu haftasonu Milli heyecan kaldığı yerden devam edecek. A Millilerimiz Cebelitarık ve ardından Karadağ ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:04:00 - 2021-11-09 15:19:22
Süper Lig'in en değerli oyuncusu kim?

Süper ligde 12. haftanın ardından Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürürken, bu haftasonu Milli heyecan kaldığı yerden devam edecek. A Millilerimiz Cebelitarık ve ardından Karadağ ile karşılaşacak.

KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Türkiye'nin değerli futbolcusu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır oldu.

İlk 10 sıralaması ise şu şekilde: 


10. ERSİN DESTANOĞLU | Beşiktaş | Değeri: 10.1 milyon euro


9. ABDÜLKADİR ÖMÜR | Trabzonspor | Değeri: 10.2 milyon euro


8. MERGIM BERISHA | Fenerbahçe | Değeri: 10.2 milyon euro


7. MICHY BATSHUAYI | Beşiktaş | Değeri: 11 milyon euro


6. ATTILA SZALAI | Fenerbahçe | Değeri: 11.5 milyon euro


5. MARCAO | Galatasaray | Değeri: 13 milyon euro


4. İRFAN CAN KAHVECİ | Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon euro


3. ALTAY BAYINDIR | Fenerbahçe | Değeri: 15.8 milyon euro


2. MIRALEM PJANIC | Beşiktaş | Değeri: 15.9 milyon euro


1. UĞURCAN ÇAKIR | Trabzonspor | Değeri: 19.1 milyon euro

 

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