Süper Lig'in en değerli oyuncusu kim?
Süper ligde 12. haftanın ardından Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürürken, bu haftasonu Milli heyecan kaldığı yerden devam edecek. A Millilerimiz Cebelitarık ve ardından Karadağ ile karşılaşacak.
Süper ligde 12. haftanın ardından Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürürken, bu haftasonu Milli heyecan kaldığı yerden devam edecek. A Millilerimiz Cebelitarık ve ardından Karadağ ile karşılaşacak.
KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Türkiye'nin değerli futbolcusu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır oldu.
İlk 10 sıralaması ise şu şekilde:
10. ERSİN DESTANOĞLU | Beşiktaş | Değeri: 10.1 milyon euro
9. ABDÜLKADİR ÖMÜR | Trabzonspor | Değeri: 10.2 milyon euro
8. MERGIM BERISHA | Fenerbahçe | Değeri: 10.2 milyon euro
7. MICHY BATSHUAYI | Beşiktaş | Değeri: 11 milyon euro
6. ATTILA SZALAI | Fenerbahçe | Değeri: 11.5 milyon euro
5. MARCAO | Galatasaray | Değeri: 13 milyon euro
4. İRFAN CAN KAHVECİ | Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon euro
3. ALTAY BAYINDIR | Fenerbahçe | Değeri: 15.8 milyon euro
2. MIRALEM PJANIC | Beşiktaş | Değeri: 15.9 milyon euro
1. UĞURCAN ÇAKIR | Trabzonspor | Değeri: 19.1 milyon euro