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Spor Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Spor

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:20:07 -
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
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