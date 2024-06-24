Süper Ligi sarsacak Karaveli kararı! Futbol dünyasına açıkladılar: Herkes şaştı kaldı…
Bir dönem Beşiktaş'ta çalışan Önder Karaveli, Trabzonspor'un yeni yardımcı hocası oldu.
Bir dönem Beşiktaş'ta çalışan Önder Karaveli, Trabzonspor'un yeni yardımcı hocası oldu.
Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü oldu.
ABDULLAH AVCI İSTEDİ
Abdullah Avcı'nın talebi üzerine Önder Karaveli ve Caner Erol ile anlaşma sağlandı.
Son görev yeri olan Eskişehirspor'dan ayrılan Önder Karaveli için kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.
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