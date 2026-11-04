Bir bant üretti, servetine servet kattı! Öğretmenlikten milyarderliğe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Apple ve Tesla gibi dünya devi teknoloji firmalarına özel yapışkan bant üreten Crown New Materials Technology şirketinin patronu, borsa açılışında kırdığı rekorla milyarderler kulübüne adım attı. Geçmişte ilkokul öğretmenliği yapan 62 yaşındaki Michael Mai, şirket hisselerinin yüzde 787 oranında değer kazanmasıyla bir günde 2,5 milyar dolarlık devasa bir servetin sahibi oldu.
Apple ve Tesla gibi teknoloji devlerine yapışkan bant üreten bir şirketin borsa debütü sayesinde, eski bir ilkokul öğretmeni Çin'in en zengin isimleri arasına katıldı.
Crown New Materials Technology şirketinin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Michael Mai, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'ndaki ilk işlem gününde servetini katladı. Şirket hisseleri, halka arz fiyatına göre yüzde 787 oranında büyük bir sıçrama yaparak rekor seviyeye ulaştı.
Avustralya vatandaşı ve Hong Kong daimi ikamet sakini olan 62 yaşındaki Mai, şirketteki hisseleri sayesinde tahmini 2,5 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu. Şirketin kurucusunun Zhongshan şehrinde geçmişte ilkokul öğretmenliği yaptığı bilinirken, başkan yardımcısı olan kız kardeşi Mai Huixia da 2 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesine adını yazdırdı.
HİSSELERDEKİ HIZLI YÜKSELİŞ
Salı günü yaşanan rekor tırmanışın ardından çarşamba sabahı hisseler gerileme kaydetti. Şirket yönetimi, piyasadaki aşırı hareketlilik nedeniyle yatırımcılara rasyonel yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Çin genelinde dört, Vietnam'da ise bir üretim tesisine sahip olan şirket; otomobil tavanlarından yarı iletkenlere kadar pek çok teknolojik ürünün bileşenlerini bir araya getiren özel bağlayıcı maddeler üretiyor.
Son aylarda zayıf tüketici harcamaları ve yapay zeka balonu endişeleriyle sarsılan Çin borsaları düşüş eğilimi gösterirken, Pekin yönetimi piyasaları desteklemek için milyarlarca dolarlık müdahalelerde bulunuyor.
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