  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Selvi, Özel’in Vakko’lu savunmasını yerle bir etti! O atkı yaz-kış satılıyor, sen 350 bin doları anlat! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Konuşan Erdoğan değil Kılıçdaroğlu Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı 'Türkiye'nin başına talih kuşu kondu' deniyordu: Rusya'dan misilleme geldi ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi! Özgür Özel Yeni Parti'nin parasını nasıl yedi? Tamar şamarı yapıştırdı! Haçlı adamından vazgeçmiyor Özel’in manipülasyonu tutmadı! Atkıyı geç kaban bile satıyorlar Çocuk tacizcilerinin kara paracıların rüşvetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz
Dünya Bir bant üretti, servetine servet kattı! Öğretmenlikten milyarderliğe
Dünya

Bir bant üretti, servetine servet kattı! Öğretmenlikten milyarderliğe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bir bant üretti, servetine servet kattı! Öğretmenlikten milyarderliğe

Apple ve Tesla gibi dünya devi teknoloji firmalarına özel yapışkan bant üreten Crown New Materials Technology şirketinin patronu, borsa açılışında kırdığı rekorla milyarderler kulübüne adım attı. Geçmişte ilkokul öğretmenliği yapan 62 yaşındaki Michael Mai, şirket hisselerinin yüzde 787 oranında değer kazanmasıyla bir günde 2,5 milyar dolarlık devasa bir servetin sahibi oldu.

Apple ve Tesla gibi teknoloji devlerine yapışkan bant üreten bir şirketin borsa debütü sayesinde, eski bir ilkokul öğretmeni Çin'in en zengin isimleri arasına katıldı.

Crown New Materials Technology şirketinin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Michael Mai, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'ndaki ilk işlem gününde servetini katladı. Şirket hisseleri, halka arz fiyatına göre yüzde 787 oranında büyük bir sıçrama yaparak rekor seviyeye ulaştı.

Avustralya vatandaşı ve Hong Kong daimi ikamet sakini olan 62 yaşındaki Mai, şirketteki hisseleri sayesinde tahmini 2,5 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu. Şirketin kurucusunun Zhongshan şehrinde geçmişte ilkokul öğretmenliği yaptığı bilinirken, başkan yardımcısı olan kız kardeşi Mai Huixia da 2 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesine adını yazdırdı.

HİSSELERDEKİ HIZLI YÜKSELİŞ

Salı günü yaşanan rekor tırmanışın ardından çarşamba sabahı hisseler gerileme kaydetti. Şirket yönetimi, piyasadaki aşırı hareketlilik nedeniyle yatırımcılara rasyonel yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çin genelinde dört, Vietnam'da ise bir üretim tesisine sahip olan şirket; otomobil tavanlarından yarı iletkenlere kadar pek çok teknolojik ürünün bileşenlerini bir araya getiren özel bağlayıcı maddeler üretiyor.

Son aylarda zayıf tüketici harcamaları ve yapay zeka balonu endişeleriyle sarsılan Çin borsaları düşüş eğilimi gösterirken, Pekin yönetimi piyasaları desteklemek için milyarlarca dolarlık müdahalelerde bulunuyor.

30 yıl sonra gerçeği öğrenip servete kondu
30 yıl sonra gerçeği öğrenip servete kondu

Dünya

30 yıl sonra gerçeği öğrenip servete kondu

1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet
1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet

Gündem

1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!
AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

Gündem

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış
Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış

Gündem

Makbule Atadan’ın servet ve mülk davası arşivlerden çıktı! Mustafa Kemal’in kız kardeşi hazineye dava açmış

Sıra onda mı? Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında!
Sıra onda mı? Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında!

Siyaset

Sıra onda mı? Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında!

Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte dev servetin ve Zorlu Holding’in sahibi hakkında tüm detaylar!
Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte dev servetin ve Zorlu Holding’in sahibi hakkında tüm detaylar!

Biyografi

Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte dev servetin ve Zorlu Holding’in sahibi hakkında tüm detaylar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23